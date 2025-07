Deel dit: Share App Mail Tweet

Lexus topt in kwaliteitstest, dit Duitse premiummerk stijf onderaan

Duitse degelijkheid? Wat is dat? Japanse autofabrikanten zoals Lexus vegen de vloer aan met de Duitsers als het op deugdelijkheid aankomt, zo blijkt uit het zoveelste kwaliteitsonderzoek.

Het gaat om de U.S. Initial Quality Study van J.D. Power, waarin bijna 93.000 eigenaren van een gloednieuwe auto gevraagd werd naar hun ervaringen in de eerste drie maanden. Problemen gaan veelal over infotainmentsystemen (die vaak met het touchscreen van doen hebben) en in mindere mate over betrouwbaarheid. Het onderzoek focust zich immers op nieuwe auto’s.

Lexus en Nissan blijken van hoogste kwaliteit

De meest probleemloze auto’s blijken uit de fabriek van Lexus en Nissan te rollen. Met respectievelijk 166 en 169 problemen per honderd auto’s. Op plek drie staat Hyundai. De Koreanen hebben de laatste jaren ook een respectabele naam opgebouwd.

Waar Lexus het premiummerk is van Toyota (dat met tweehonderd problemen per honderd auto’s niet fantastisch scoort), is Infiniti het premiummerk van Nissan. Maar waar Nissan volgens dit onderzoek tot de kwalitatieve top behoort, doet Infiniti dat niet. Infiniti behoort met 242 problemen per honderd auto’s zelfs tot de slechtst presterende merken uit de lijst.

Autovisie heeft recent nog een Infiniti getest. Dat deden we in de Occasion Battle, een populaire rubriek waarin twee gebruikte auto’s het tegen elkaar opnemen. De geteste FX37 S, een model dat nog wel als betrouwbaar wordt bestempeld, neemt in bovenstaande video op tegen de BMW X6.

Slechts scorende merken in kwaliteitstest

Hoewel BMW boven Infiniti staat in de resultatenlijst, scoren alle Duitse autobouwers (op Porsche na) beneden gemiddeld in het onderzoek va J.D. Power.

Stijf onderaan vinden we Audi, met maar liefst 269 problemen per honderd auto’s. Oei! Wellicht dat de vorsprung durch Technik toch wat frustratie oproept bij nieuwe klanten.

Rivian had overigens een nog lagere score, maar is net als Tesla buiten beschouwing gelaten door de onderzoekers, omdat deze merken niet aan de criteria voldoen.