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Lexus maakt LBX 2.000 euro goedkoper: prijsverschil met Toyota Yaris Cross wordt wel erg klein

Het is geen geheim dat de Toyota Yaris Cross en Lexus LBX technisch nauw aan elkaar verwant zijn. Nu kruipen ze ook op de prijslijst dichter naar elkaar toe, want Lexus maakt de LBX 2.000 euro goedkoper.

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De Lexus LBX was voorheen verkrijgbaar vanaf 37.995 euro. Inmiddels staat dezelfde Preference Edition voor 35.995 euro in de prijslijst. Voor dat bedrag krijg je een hybride aandrijflijn met 136 pk. In bovenstaande video neemt Autovisie-hoofdredacteur Jaco Bijlsma je mee in de LBX.

Lexus LBX vs. Toyota Yaris Cross

Bij Toyota begint het shoppen voor de Yaris Cross al bij 31.895 euro. Dan krijg je de Hybrid 115 met 116 pk. Wil je de sterkere Hybrid 130 met 130 pk, dan kost de Yaris Cross als Dynamic 34.995 euro. Daarmee bedraagt het prijsverschil met de Lexus nog maar 1.000 euro. De Toyota heeft met 10,7 seconden wel duidelijk langer nodig voor de sprint van 0 naar 100 km/h dan de Lexus, die dat in 9,2 seconden doet.

Uitrusting

Toch is de LBX niet op ieder vlak beter uitgerust. De Yaris Cross Dynamic heeft een groter infotainmentscherm, een draadloze telefoonlader en LED-projectorkoplampen. De Lexus moet het doen met een 9,8-inch scherm, heeft standaard geen draadloze oplader en krijgt eenvoudigere Single-LED-koplampen.

De 130 pk Toyota Yaris Cross. (Afbeelding: Toyota) De 130 pk Toyota Yaris Cross. (Afbeelding: Toyota)

De 130 pk Toyota Yaris Cross. (Afbeelding: Toyota) De 130 pk Toyota Yaris Cross. (Afbeelding: Toyota)

Daartegenover zet de LBX automatische klimaatregeling met twee zones en een interieur waarin meer zachte materialen zijn verwerkt. Vooral op het dashboard en de portieren voelt hij daardoor net wat hoogwaardiger aan. Voor zaken als stoel- en stuurverwarming en parkeersensoren moet je bij beide modellen uitwijken naar een pakket of een hogere uitvoering. Bij de Lexus zit de draadloze telefoonlader bijvoorbeeld in een optiepakket.

Lexus LBX Preference Edition. (Afbeelding: Lexus) Lexus LBX Preference Edition. (Afbeelding: Lexus)

Lexus LBX Preference Edition. (Afbeelding: Lexus) Lexus LBX Preference Edition. (Afbeelding: Lexus)

Kortom, ben je in de markt voor een LBX of Yaris Cross, ga dan vooral met beide rijden. De Lexus is comfortabeler afgeveerd en beter geïsoleerd, terwijl de Toyota wat steviger aanvoelt.

Nu de prijzen zo dicht bij elkaar liggen, wordt de LBX behoorlijk aantrekkelijk. Verwacht voor 35.995 euro alleen nog niet de weelderige luxe van een grotere Lexus: ook deze instapper is op verschillende punten vrij eenvoudig uitgerust. Wil je echt alles weten van de LBX? Bekijk hier de dubbeltest tegen de Volkswagen T-Cross.