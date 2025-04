Deel dit: Share App Mail Tweet

Nieuwe Lexus ES en Toyota bZ7: eentje komt sowieso naar Europa

In China wordt op dit moment de autoshow van Shanghai gehouden en dat betekent dat we te maken hebben met een stortvloed aan nieuws. Lexus en Toyota presenteren allebei een elektrische sedan, de nieuwe ES en de bZ7, waarvan er sowieso één naar Europa komt.

Traditionele sedans zijn in Europa en Noord-Amerika steeds minder populair, maar in Azië gaan ze nog wel als warme broodjes over de toonbank. De nieuwe Lexus ES en Toyota bZ7 zijn dan ook vooral op de thuismarkt gericht.

Wel of niet naar Europa?

Tussen 2019 en 2024 leverde Toyota bijvoorbeeld de Camry in Nederland, maar in die jaren wist het merk er slechts driehonderd te verkopen. Dus zou het best logisch zijn dat Toyota ervoor kiest om de bZ7 in Azië te laten.

Lexus haalt zijn achtste generatie ES echter wél hierheen. Zijn voorganger, de zevende generatie, kwam in 2018 bij ons op de markt en was eveneens geen groot succes, al deed-ie het met 614 registraties wel beter dan de Camry. De nieuwe Lexus ES heeft dus een doel waar-ie op kan mikken.

Nieuwe Lexus ES als EV

Hij doet dat met een scherp design, een flink toegenomen lengte (plus 16 centimeter naar 5,14 meter) en een volledig elektrische aandrijflijn. Hoe groot de batterij van de ES is en welke range hij daarmee haalt, heeft Lexus nog niet bekendgemaakt.

Wel weten we dat de ES er in twee stekkerversies komt. De ES 350e heeft voorwielaandrijving en een 224 pk leverende elektromotor. De ES 500e is vierwielaangedreven en is 343 pk sterk. Dan is er ook nog een hybridevariant, de ES 300h, met 2,5-liter viercilinder en 201 pk.

Toyota bZ7 met BYD-techniek

Is de Toyota bZ7 onderhuids gelijk aan de Lexus ES? Dat is de vraag, want specs zijn er nog niet. Het model is eveneens meer dan 5 meter lang, heeft een vergelijkbaar design, grofweg hetzelfde dashboard, maar is ontwikkeld in samenwerking met het Chinese GAC en maakt gebruik van BYD-techniek.

De bZ7 is nog een conceptmodel, maar Toyota laat al wel weten dat de auto over een jaar in China op de markt komt. Of-ie naar Europa komt, zegt de fabrikant niet, maar het zou ons erg verbazen als het wel zo zou zijn.