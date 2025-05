Deel dit: Share App Mail Tweet

Lexus ES lijkt op goedkopere Toyota, toch ga je enkel deze zien

Lexus komt met een gloednieuwe ES op de proppen. Het is geen geheim dat die auto zijn techniek deelt met de goedkopere Toyota bZ7. Toch gaat je enkel de Lexus in ons land zien, de Toyota blijft namelijk in Azië.

April lieten we de nieuwe Lexus al even aan je zien. Het is al de achtste generatie ES. De eerste exemplaren worden vanaf de lente van 2026 in ons land verkocht.

Het design van de Lexus ES

De nieuwe Lexus ES heeft in ieder geval een ander design. De neus is meer in lijn met de nieuwe modellen van het merk, bijvoorbeeld de LBX, maar onderscheidt zich daardoor ook minder van Toyota. De kenmerkende Lexus-snoet met zandlopergrille ontbreekt. Door de contrasterende strook verticaal vanaf de dagrijverlichting is hij nog een soort van herkenbaar als Lexus.

In het interieur kiest Lexus voor een groot infotainmentscherm en een digitaal dashboard. Veel fysieke knoppen zijn vervangen door aanraakgevoelige toetsen die wel buiten het display zijn geplaatst. Daarbij zijn de stoelen opnieuw ontworpen zodat ze onder andere de schouderbladen beter ondersteunen als je aan het sturen bent.

Bij Lexus draait het natuurlijk om een luxe ervaring en dus wil je zo min mogelijk van de aandrijflijn en buitenwereld horen. Daarom heeft de nieuwe Lexus ES onder andere nog beter geluidsisolerend glas en meer isolatie in de deuren aan de voorkant. Opvallend is dat Lexus nog geen gebruikt maakt van actieve ruisonderdrukking. Dit zien we bij veel andere merken al wel.

Hybride

Welk geluid moet er dan onderdrukt worden? Het gaat om de klanken van een 2,5-liter viercilinder die in combinatie met een eCVT tot 201 pk levert. Deze Lexus ES 300h is er zowel met voor- als vierwielaandrijving.

Lexus ES ook volledig elektrisch

Naast dit model, komt er een nog veel stillere variant. De Lexus ES is namelijk ook te krijgen met een volledig elektrische aandrijflijn. De elektrische line-up start bij de ES 350e. Deze heeft een 77 kWh-accupakket die is gekoppeld aan een elektromotor die goed is voor 224 pk. Kies je voor deze voorwielaandrijver, dan heb je naar verwachting zo’n 530 kilometer aan WLTP-range.

Opvallend genoeg maakt de 350e met vierwielaandrijving gebruik van een kleiner 75 kWh-accupakket. Deze variant is volgens Lexus meer gericht op performance en heeft dan ook 343 pk. De nul-naar-honderd-sprint legt dat model in 5,7 seconden af. Dat is snel, maar performance is veelal niet waar je een Lexus voor koopt.

Een Lexus ES overweeg je als je een luxe reisauto wil met een comfortabel onderstel. Of de nieuwe generatie dat nog steeds biedt, gaan we natuurlijk testen bij Autovisie.