Leukste Volkswagen Passat krijgen wij niet! En bedankt, Belastingdienst

Volkswagen breidt het leveringsprogramma van de Tiguan, Tayron en Passat uit. Ze krijgen de beschikking over de 265 pk sterke turbomotor uit de Golf GTI. Maar niet in Nederland, natuurlijk.

Waarom mogen wij geen leuke dingen hebben? Omdat leuke dingen CO2 uitstoten en de Belastingdienst ze dan bestraft met een veel te hoge bpm-boete. Daarom levert Volkswagen de Tiguan, Tayron en Passat met GTI-power tot aan onze landsgrenzen en niet verder.

Volkswagen zonder elektrohulp

Nou zijn wij hier op zich ook prima bedeeld, want de genoemde Volkswagens zijn stuk voor stuk met een 204 of 272 pk sterke plug-in hybrideaandrijflijn beschikbaar. Maar zo’n GTI-motor met 265 pk en 400 Nm (plus 30 Nm ten opzichte van de Golf GTI) is toch wel erg fijn!

In andere Europese landen zijn de Tiguan, Tayron en Passat dus nog te krijgen zonder elektrohulp. Nieuw zijn nu twee uitvoeringen met 2.0 TSI-motor en vierwielaandrijving. De ene levert 204 pk, de ander – zoals gezegd – 265 pk.

Indrukwekkend trekgewicht

Die laatste vermogensvariant van de Tiguan en Passat mag maximaal 2.200 kilo trekken. In de Tayron is-ie zelfs goed voor 2.500 kilo. Permanente vierwielaandrijving hebben ze overigens niet. Normaal gesproken worden alleen de voorwielen aangedreven. Alleen als het nodig is, komen de achterwielen erbij.

Topsnelheid van 250 km/h

De Passat met 265 pk is aangenaam snel, trouwens, met een 0-100 km/h-tijd van 5,8 seconden en een top van 250 km/h. Erg zuinig is-ie uiteraard niet. Voor de Tiguan, Tayron en Passat met GTI-motor geeft Volkswagen een verbruik op van tussen de 1 op 12 en 1 op 11. En dat is op papier.