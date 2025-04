Deel dit: Share App Mail Tweet

Let op! Kans dat jij nu een aanrijding krijgt, is om deze reden groter

Op 30 maart is de klok om 2.00 uur ‘s nachts een uur voorruit gegaan en dat betekent wellicht dat jouw biologische klok even moet wennen. En geloof het of niet, dat vergroot de kans op een aanrijding, dus je moet erna extra goed opletten!

Ieder jaar komen er onderzoeken naar buiten dat er beduidend meer ongelukken hebben plaatsgevonden net nadat de klok verzet is. Zo vonden er vorig jaar op de dag na het verzetten van de klok 51 verkeersongevallen plaats, twee keer zoveel als op dezelfde dagen in de weken ervoor.

Kans dat je een aanrijding krijgt is groter

De kans dat je een aanrijding krijgt in de dagen nadat de klok verzet is, blijkt dus hoger te liggen. Daarbij waarschuwt de Nederlandse Jagersvereniging voor een veel hoger risico op aanrijdingen met dieren.

Ook reeën, herten en wilde zwijnen hebben een biologische klok gebaseerd op schemertijden. Doordat je nu eerder opstaat, wordt de kans op een aanrijding met wild groter. Daarbij zijn er verschillende dieren drachtig en op zoek naar een nieuw territorium. Hierbij steken ze vaker wegen over.

Minder verkeersongevallen, hogere verzekeringspremie Het totaal aantal verkeersongevallen is het afgelopen jaar flink gedaald. Toch wordt de autoverzekering fors duurder.

Let dus extra goed op de komende dagen om aanrijdingen te voorkomen. Niet enkel voor dieren, maar ook andere weggebruikers.