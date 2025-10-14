Deel dit: Share App Mail Tweet

Lelijkste BMW stoot Lamborghini Urus van troon

De BMW XM liet vanaf zijn introductie in 2023 zeer teleurstellende verkoopcijfers zien. De zware, imposante en opvallende luxe-SUV moest zich in een klein segment populair maken, maar dat leek niet helemaal te lukken. Tot nu. De XM is momenteel de bestverkochte luxe-SUV op de markt.

Twee jaar geleden waren de reacties op de luxe-SUV zacht gezegd niet positief. Over smaak valt niet te twisten, zeggen we dan. De XM was vooral bedoeld voor de Amerikaanse markt, waar de interesse echter beperkt leek. Het model behoort dan ook tot de slechtst verkopende BMW’s wereldwijd.

BMW XM geen verkoopmislukking?

Toch lijkt de BMW XM geen complete verkoopmislukking, als we auto-industrieanalist Felipe Munoz moeten geloven. Volgens Munoz heeft hij ‘de enige vijf luxe sport-SUV’s’ die momenteel op de markt zijn, in de grafiek geplaatst. Volgens zijn analyse werden er vorig jaar zo’n 8.100 BMW XM-exemplaren wereldwijd verkocht, meer dan van de andere modellen in het rijtje.

De XM wordt vergeleken met de welbekende Lamborghini Urus, die met 5.600 verkochte exemplaren onder de BMW eindigt. De Ferrari Purosangue volgt met 2.250 stuks, en de Aston Martin DBX wist 2.050 exemplaren te verkopen. Opvallend genoeg staat er ook een vreemde vogel in het rijtje, namelijk de Chinese MHero M917. Deze SUV hoort met zijn kleinere formaat en verkoopprijs van zo’n 84.800 euro eigenlijk niet thuis in de grafiek.



De resultaten van de grafiek zijn discutabel, aangezien de modellen niet volledig eerlijk te vergelijken zijn. De luxe-SUV van BMW is namelijk aanzienlijk goedkoper, in Nederland kost het instapmodel zo’n 132.000 euro. De Lamborghini Urus stijgt daar ver bovenuit, met een basisprijs van rond de 300.000 euro, al betaal je voor een hybride iets minder.

Buiten Nederland, zoals in de VS, is de vanafprijs van een Urus al wat “milder”, namelijk zo’n 241.840 dollar (209.255 euro). Dan hebben we de Purosangue nog niet genoemd, in Amerika ben je hier zo’n 430.000 dollar (372.00 euro) voor kwijt en in Nederland begin je bij ongeveer een half miljoen euro. Tja, niet heel verrassend dat de XM in dit rijtje het beste scoort.

Toch echt een super-SUV

De plug-in hybride BMW XM levert sterke prestaties, met in het basismodel een 4,4-liter twinturbo V8 en een totaal vermogen van 653 pk. Zijn topmodel, de Label Red, levert bovendien 748 pk en 1.000 Nm koppel. Met deze prestaties is het model zonder twijfel een super-SUV, al is hij ook groot en zwaar. De XM weegt maar liefst 2.710 kilogram, een stuk meer dan de Urus of Ferrari.

In 2023 leek de BMW een succesmodel te kunnen worden voor Nederland. In onderstaande video testten wij uitgebreid de sportieve prestaties van de XM.