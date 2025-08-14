Deel dit: Share App Mail Tweet

Legendarische Duitse tuner werkt met Leapmotor aan deze auto

We hadden niet verwacht dat we ooit het Chinese Leapmotor in een zin zouden noemen met de legendarische Duitse tuner Irmscher. Toch gaan de twee bedrijven samenwerken aan een auto.

Irmscher is bekend geworden met het tunen van met name Opels. Nu het Duitse merk net als Leapmotor van Stellantis is, gaat het voor het eerst aan de slag met een Chinese auto.

Irmscher iC10

Irmscher gaat een Leapmotor C10 onder handen nemen. Deze grote elektrische SUV gaat dan iC10 heten en krijgt 585 pk.

Afbeeldingen en technische specificaties volgen op een later moment. In totaal gaan er maximaal 250 exemplaren in productie.

Rijtest Leapmotor C10

Autovisie reed eerder al met de gewone C10. In onderstaande laat redacteur Coen Grutters zien wat het nieuwe Stellantis-merk biedt.