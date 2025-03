Deel dit: Share App Mail Tweet

Leasemaatschappij verlaagt boete contractbreuk voor Tesla-rijders met spijt

Zou je Elon Musk het liefst achter het behang plakken, maar kun je niet onder het leasecontract van je Tesla uit? Dan is er nu één leasemaatschappij die je tegemoetkomt.

Waart de Tesla-schaamte door het land? Dat zal wel meevallen. Toch wordt er zoveel over geschreven en gesproken, dat opportunistische bedrijven er maar al te graag op inhaken. Polestar, bijvoorbeeld, dat zijn verkopers heeft opgedragen om zich op ontevreden Tesla-rijders te richten.

Minder boete voor contractbreuk Tesla

En dan is er de leasemaatschappij Leasys, die onderdeel uitmaakt van Stellantis. Het bedrijf pakt heel slim wat gratis publiciteit met een bijzondere tijdelijke actie. Wie voortijdig van zijn lease-Tesla af wil, krijgt te maken met een boete voor voortijdige beëindiging van het contract. Leasys betaalt daar nu de helft van.

“Wij willen Tesla-rijders de kans geven om snel en voordelig hun auto om te ruilen”, zegt directeur Arjan Schenk. “De boete voor vroegtijdige beëindiging is daarbij een grote belemmering en Leasys wil helpen die drempel weg te nemen.”

Actie van Leasys geldt tot eind maart

De actie geldt tot 31 maart 2025 en is geldig voor zakelijke klanten die willen overstappen van een Tesla naar een auto van een ander merk. We hebben zo’n vermoeden dat het in de komende twee weken niet storm zal lopen bij Leasys en dat het bedrijf dat ook dondersgoed weet.

Vereniging Zakelijke Rijders niet blij

De Vereniging Zakelijke Rijders is niet blij met de publiciteitsstunt en noemt de actie van Leasys ‘bijzonder opportunistisch’. De organisatie vindt dat afkoopsommen een verdienmodel zijn geworden en structureel verlaagd zouden moeten worden.

“Leaserijders die hun contract beëindigen, vanwege een carrièrestap of veranderde privéomstandigheden, lopen vaak tegen torenhoge afkoopsommen aan”, zegt een woordvoerder. “Wij roepen de leasebranche op om dit probleem bij de kern aan te pakken in plaats van selectief in te grijpen.”