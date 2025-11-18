Deel dit: Share App Mail Tweet

Leapmotor A10: met deze goedkope SUV kan Stellantis de concurrentie te slim af zijn

Leapmotor werkt samen met Stellantis en kan zijn auto’s daardoor in Nederland via bestaande dealernetwerken aanbieden. De nieuwste auto van het merk, de Leapmotor A10, lijkt een ideale kandidaat voor onze markt.

Na de B10 en C10, waarmee Leapmotor liet zien dat het concurrerende modellen kan bouwen, richt het merk zich nu ook op goedkopere EV’s. Zo zagen we op de IAA in München al de B05 (die mogelijk onder een andere naam op de markt komt).

Concurrentie Leapmotor A10

En nu is er dus nóg een betaalbare elektrische auto onderweg: de Leapmotor A10. Dit is een B-segment SUV die moet concurreren met modellen als de BYD Atto 2 en de Citroën ë-C3 Aircross. Over de aandrijflijn van de A10 is nog niets bekend: de auto debuteert later deze maand op de Guangzhou Auto Show.

Het ontwerp is behoorlijk generiek, maar één detail valt direct op: het sensorblok bovenop het dak. Vaak zit hier een lidar-sensor in die geavanceerde rijhulpsystemen mogelijk maakt. Het zou opvallend zijn als Leapmotor daadwerkelijk lidar in een goedkope elektrische auto aanbiedt. Het lukt Volvo immers niet eens om op een productieauto de scanner werkend te krijgen.

In China wordt de prijs van de Leapmotor A10 naar schatting 80.000 tot 100.000 renminbi, omgerekend ongeveer 10.000 tot 12.000 euro. In Europa wordt de auto ongetwijfeld duurder. Wil je als eerste op de hoogte zijn van de prijzen en ander nieuws over de A10? Abonneer je dan op de gratis Autovisie Nieuwsbrief.