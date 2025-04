Deel dit: Share App Mail Tweet

Land Cruiser te duur? Spotgoedkope Suzuki is ook serieuze 4×4

Een Toyota Land Cruiser is de geijkte keuze voor mensen die geregeld buiten de gebaande paden treden. Die populariteit maakt ze prijzig. Gelukkig weet ook Suzuki dondersgoed hoe je serieuze offroaders bouwt. Deze betaalbare Grand Vitara-occasion staat zijn mannetje in het terrein.

Nog altijd heeft Suzuki een offroader in zijn gamma: de Jimny (die Autovisie zelfs een half jaar als duurtester had). Ook daarvoor maakte de Japanse autobouwer al terreinwagens in de vorm van de Samurai en LJ-reeks.

Suzuki Grand Vitara-occasion als échte terreinwagen

De vroegere Vitara was ook te bestempelen als offroader (inmiddels is dit ervan over). Vanaf de derde generatie (geïntroduceerd in 2005) kreeg het model een zelfdragende carrosserie.

(Afbeelding: Autowereld / BMA Automotive) (Afbeelding: Autowereld / BMA Automotive) (Afbeelding: Autowereld / BMA Automotive)

(Afbeelding: Autowereld / BMA Automotive) (Afbeelding: Autowereld / BMA Automotive) (Afbeelding: Autowereld / BMA Automotive)

De occasion die wij in dit artikel uitlichten betreft een van de tweede generatie. Een Grand Vitara om precies te zijn. Die had nog een echt ladderchassis. Minder comfortabel, maar veel robuuster. Zo hoort het in een echte terreinwagen.

Ook is de auto voorzien van een tussenbak met de keuze uit 2H (in combinatie met vrijloopnaven), 4H en 4L. Die laatste is een lage gearing om met veel koppel steile hellingen op te klimmen. Van sperrende differentiëlen is dan weer geen sprake.

V6 onder de kap

Motoren zo groot als in de Toyota Land Cruiser zul je niet tegenkomen in de Suzuki Grand Vitara, al behoorde een V6 wel tot de mogelijkheden. Ook deze occasion is daarmee uitgerust. Het betreft een 144 pk sterke 2,5-liter V6 die samenwerkt met een viertraps automaat. Hoewel het NEDC-verbruik 1 op 9,1 bedraagt, zal dat in de praktijk nog wel iets slechter zijn.

Turbodiesels waren ook te krijgen. Hoewel die koppelmotoren bij het offroaden erg prettig zijn, zijn diesels voor particuliere rijders niet interessant door de hoge wegenbelasting die daarover betaald moet worden.

Fractie van de prijs van Toyota Land Cruiser

Deze specifieke Suzuki Grand Vitara-occasion zou Joel Beukers niet misstaan. Niet alleen vanwege zijn kleur, maar ook vanwege de stoere bullbar voorop. Deze occasion is echter een stuk goedkoper dan de gemiddelde bolide uit het wagenpark van Beukers. Je koopt dit exemplaar met iets meer dan twee ton op de klok namelijk al voor 3.900 euro. Probeer voor dat bedrag maar eens een Toyota Land Cruiser te vinden.

Liever een iets kleinere offroader? Check dan de Occasion Battle hieronder, waarin Autovisie een Suzuki Jimny en Lada Niva tegenover elkaar zette.