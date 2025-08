Deel dit: Share App Mail Tweet

Lancia Ypsilon HF zit vol verwijzingen naar vroeger: spot jij ze?

Enig gevoel voor historisch besef kun je Lancia niet ontzeggen. De Lancia Ypsilon HF zit vol met verwijzingen naar eerdere modellen die de roemruchte HF-badge droegen.

Lancia’s letters H en F, plus het bijbehorende rode olifantje zijn eindelijk aan de beurt voor een wederopstanding. Begin jaren ’60 werd de ‘High Fidelity’-club opgericht om de meest trouwe klanten van Lancia te verenigen. Het duurde niet lang voordat de fans buiten het merk om met autosport begonnen.

Succes in de rallysport

En niet zonder succes. Met name in de rallysport was Lancia succesvol, met meerdere overwinningen en titels in het wereldkampioenschap. Sindsdien worden de sportiefste modellen van Lancia getooid met het HF-insigne en de rode olifant die als een soort onverzettelijke mascotte dienstdeed. De Delta Integrale was in de jaren ’90 de laatste, nu is het de beurt aan de Ypsilon.

Lancia Ypsilon HF zit vol verwijzingen

Als eerbetoon aan het succesvolle rallyverleden, zit de Ypsilon HF vol met verwijzingen naar vroeger. Wie goed kijkt, ziet dat de kleine grille in de voorbumper visueel naar boven is doorgetrokken met een paneel in matzwarte kunstof. Deze trapezoïde vorm kennen we uiteraard van de Delta Integrale, die ‘m 180 graden gedraaid op z’n front had. Ook op de flanken zijn van de Ypsilon is een herinnering aan de Delta te vinden. De voorste spatbordverbreders lopen ver naar achteren uit in een vierkante vorm, net als de even vierkante wielkasten van de snellere versies van de Delta Integrale.

Aan de achterkant is echter een andere legendarische Lancia te zien. Zowel de vorm, positie als behuizing van de achterlichten zijn uiteraard één op één overgenomen van de Lancia Stratos. Deze tweezits sportwagen uit de jaren ’70 was in rally-trim goed voor drie rally wereldtitels. Opmerkelijk detail: de straatversie van de Stratos haalde 190 pk uit een 2,4 liter V6, de rallywagen liefst 280 stuks. En laat dat nou precies evenveel pk zijn als de Lancia Ypsilon HF heeft!