Deel dit: Share App Mail Tweet

Lamborghini vraagt 1.100 euro voor onderdeel, garage vervangt het met Ford Focus-variant van 35 euro

De aanschaf van een supercar is slechts een deel van de totale kosten. Onderhoud en onderdelen zijn vaak extreem duur – en dat is niet altijd goed te verklaren. Zo verving een garage een Lamborghini-onderdeel van 1.100 euro door een alternatief van slechts 35 euro.

Fabrikanten van supercars rekenen soms fors meer voor onderdelen, terwijl die in bepaalde gevallen uitwisselbaar zijn met onderdelen uit goedkopere volumemodellen. Bij deze Italiaanse supercar blijkt dat verrassend letterlijk het geval.

Ford-onderdeel op Lamborghini

Op Reddit deelt een garage, die werkt aan een Lamborghini Aventador uit 2015, zijn zoektocht naar een nieuwe tankdop. Op de originele dop stond namelijk ‘FoMoCo’, een afkorting voor Ford Motor Company.

De garage vond al snel een Europese Ford-tankdop die intern exact hetzelfde is als het Lamborghini-onderdeel. In plaats van 1.100 euro kostte deze slechts 35 euro. Hoewel de binnenkant identiek is, mist de Ford-variant de aluminium afwerking van Lamborghini. Die heeft de garage daarom overgezet, wat resulteerde in een besparing van ruim 1.000 euro.

De dop is vervolgens getest met een rooktest en lijkt weer volledig naar behoren te werken. Zelfs bij een supercar valt dus soms flink te besparen.