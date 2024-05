Deel dit: Share App Mail Tweet

Lage olieprijzen, maar dure benzine: zo trap je niet in truc van tankstation

De olieprijs is snel gezakt, maar aan de pomp betaal je nog steeds veel voor je benzine. Waarom is dit?

Een vat ruwe Brent-olie brengt vandaag de dag 84,30 Amerikaanse dollar op, zo meldt De Telegraaf. Dat is 8 procent minder dan een maand eerder. Sterker nog, de olieprijs staat bijna op het laagste niveau in twee maanden tijd.

Lage olieprijzen

Ondanks de lage olieprijzen kost een liter Euro95 (E10) benzine in Nederland gemiddeld 2,26 euro. Dat is slechts 2 eurocent minder dan de piek van vorige maand. Toen twee maanden geleden de olieprijs op hetzelfde niveau lag, was benzine 10 eurocent per liter goedkoper.

Dalende olieprijs De olieprijs is gedaald doordat er minder vraag is en de voorraden in de VS zijn opgelopen. Onduidelijk is nog of de prijzen verder gaan zakken.

Overigens is het niet zo dat je overal zoveel voor je benzine betaald. Bij onbemande pompen ligt de prijs tot wel 40 eurocent per liter benzine lager. Waarom de gemiddelde prijs niet zo snel zakt als de olieprijs verklaart eerder onderzoek van vakblad ESB.

Het onderzoek stelt dat pomphouders altijd enige tijd wachten met het doorvoeren van de lagere prijzen. De prijs schiet wel omhoog, maar dwarrelt naar beneden.

Benzine te duur

Hierdoor betaal je als automobilist 2 tot 5 eurocent per liter benzine meer dan je zou moeten. De pomphouders verdienen dus even wat extra’s aan de automobilist.

Zo trap je niet in truc benzinestation

Gelukkig kan je hier zelf wat aan doen. Er zijn genoeg apps en websites om prijzen te vergelijken. Check voor je op pad gaat om te tanken waar de benzine het goedkoopst is. Wil je niet alles van tevoren checken? Dan is er een simpele regel: bij dit type tankstation is benzine tot 10 procent goedkoper.