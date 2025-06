Deel dit: Share App Mail Tweet

Lada laat ineens een ‘moderne’ auto zien

Lada is terug van nooit helemaal weggeweest. Lang kwam er geen écht nieuw model op de markt. Tot nu, maak kennis met Azimut.

Dit is overigens niet het enige cultmerk dat blijft voortbestaan. In de Joegoslavische Yugo wordt namelijk ook nieuw leven geblazen.

Lada en modern?

De nieuwe Lada Azimut staat op het platform van de Vesta en is met zijn 4,42 meter lengte net iets groter dan een Dacia Duster. Het ontwerp is lekker eigenzinnig en stoer. Daarbij durven we zelfs voor het eerst ooit de term ‘modern’ te gebruiken voor de Russische SUV.

Met name het interieur ziet er behoorlijk bij de tijd uit. Met een 10-inch digitaal infotainmentscherm, een digitaal instrumentencluster en zelfs een digitale AI-spraakassistent. De Azimut is zo up-to-date dat Lada de auto ongetwijfeld weer 30 jaar lang in productie houdt.

Nog niet elektrisch

Hoewel je nu wellicht een elektrische aandrijflijn verwacht, is dat nog een stap te ver. Onder de motorkap ligt gewoon een 1,6-liter viercilinder die goed is voor 120 pk. Overigens komt er ook een versie met 12 pk meer, die heeft 0,2 liter meer aan slagvolume. De motoren zijn gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak of een CVT.

De Lada Azimut wordt natuurlijk niet in Europa verkocht. De Russische prijzen zijn nog onbekend.

Lada Niva

De enige Lada die je in Nederland nog weleens ziet, is de Niva. In onderstaande video vergelijken we de 4×4 met een Suzuki Jimny.