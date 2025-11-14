Laat de Lamborghini Urus staan! McLaren komt met grote SUV, en die is er sneller dan je denkt
Bovenaan de apenrots van de super-SUV’s staat ongetwijfeld de Lamborghini Urus, een ware moneymaker voor de Italiaanse fabrikant. Maar daar zou verandering in kunnen komen, want McLaren werkt aan een eigen SUV.
Hoewel de Urus het schoolvoorbeeld is van hoe een SUV voor een supercarmerk winstgevend kan zijn, geldt dat niet voor iedere super-SUV. De Aston Martin DBX weet beduidend minder kopers te trekken.
Concurrentie voor Lamborghini Urus
Of de aanstaande McLaren-SUV daadwerkelijk weerstand kan bieden aan de Lamborghini Urus en Porsche Cayenne Turbo GT is nog de vraag. Wel weten we inmiddels meer over de nieuwkomer.
De SUV van McLaren
Elektrisch wordt hij niet. De SUV, intern bekend als P47, krijgt een V8 onder de motorkap. Dat zou de nieuwe achtcilinder kunnen zijn die ook wordt gebruikt in de W1, ondersteund door elektrokracht.
Aanvankelijk werd gedacht dat de McLaren-SUV kleiner zou worden dan de concurrentie, maar een dealer die een kleimodel aan Automotive News beschreef, stelt dat de auto juist groter is dan een Cayenne en 24-inch wielen krijgt. Ook zou het een van de eerste modellen zijn met een volledig nieuwe designtaal: gesplitste koplampen, een opvallende achterkant met uitbundig spoilerwerk, een grote diffuser en forse uitlaatpijpen. Overigens maakt de McLaren-SUV geen gebruik van een koolstofvezel monocoque, zoals de supercars van het merk.
De nieuwe SUV van McLaren moet in 2028 op de markt komen, samen met een uitzwaaimodel van de 750S (de 788HS) en een spidervariant van de W1. Een jaar eerder verschijnt al de opvolger van de GTS, die naar verluidt een meer GT-karakter krijgt en vier zitplaatsen.
