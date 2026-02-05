Deel dit: Share App Mail Tweet

Laadprijzen Nederlandse gemeentes verschillen enorm: bespaar 900 euro per jaar door een laadpaal verderop te laden

Rij je een elektrische auto en heb je geen laadpaal thuis? Dan moet je goed opletten waar je de stekker van jouw EV inprikt. Een laadpaal een stukje verderop kan je maar zo 900 euro per jaar schelen.

De ANWB heeft de prijzen van laadpalen in Nederland geanalyseerd. Daarbij zijn zo’n zes miljoen sessies werden gecontroleerd. Gemiddeld kost één kWh 48 eurocent aan de Nederlandse openbare laadpaal, maar de verschillen zijn dus groot.

Een laadpaal verderop laden bespaard je 900 euro per jaar

Zo betalen eigenaren van een elektrische auto in het Limburgse Nederweert gemiddeld 33 eurocent per kWh en is de prijs in het Brabantse dorp Asten – 15 minuten verderop – bijna het dubbele. Met een jaarlijkse kilometrage van 15.000 ben je dus 900 euro duurder uit in Asten dan in Nederweert

Ook op andere plekken in Nederland zie je binnen gemeentes flinke verschillen. Het kan zo zijn dat een straat verderop laden je flink geld kan besparen. Daarnaast kan de prijs per laadpaal nog variëren.

Concessiegebieden

De ANWB ziet dat sommige gemeentes samenwerken om de prijzen voor het laden van een elektrische auto laag te houden. In deze concessiegebieden is de prijs gemiddeld veel lager dan in de omgeving.

Zo werken veel gemeenten in Zuid-Holland en Brabant samen, maar Leiderdorp, Leiden, Oegstgeest, Dongen, Asten, Waalre en Loon op Zand doen niet mee aan het collectief. Dit betekent dat die plekken opvallen door hun hoge prijzen.

Controlleer de prijzen voor je jouw elektrische auto oplaadt

Controleer dus goed of je bij een dure of goedkope paal staat, voordat je jouw elektrische auto gaat laden. Als het lukt, kun je in veel gevallen beter jouw EV thuis opladen, maar een openbare laadpaal is altijd beter dan een dure snellader. Althans, er is een uitzondering. Als je deze auto rijdt met gratis snelladen, dan kun je hem beter superchargen.

Gemeenten met goedkoopste laadpalen

Gemeente Gem. tarief per kWh Verschil t.o.v. landelijk gemiddelde Sessies met blokkeertarief Aantal sessies Nederweert € 0,3291 € −0,1524 1,50% 1.865 Veldhoven € 0,3341 € −0,1474 1,47% 21.804 Zundert € 0,3640 € −0,1175 2,76% 1.918 Staphorst € 0,3740 € −0,1075 0,53% 2.436 Kerkrade € 0,3751 € −0,1064 1,05% 7.800

Gemeenten met duurste laadpalen