Laadkabel vastgevroren: dit moet je absoluut niet en wel doen

Het wordt koud tijdens de kerstdagen, zo koud zelfs dat het eerste kerstdag niet boven het nulpunt uitkomt. Dit kan betekenen dat de laadkabel van jouw elektrische auto vastvriest, maar wat moet je dan doen?

Voorkomen is beter dan genezen. Leg je jouw auto aan de oplader, zorg er dan voor dat de aansluiting helemaal droog is. Zo voorkom je dat door ijsvorming de kabel vast gaat zitten.

Laadkabel vastgevroren, dit moet je doen

Zit de laadkabel toch vastgevroren, dan zijn er een aantal trucs om hem weer los te krijgen. Controleer voor je aan de slag gaat met deze tips goed of zowel de kabel in jouw auto als aan de laadpaal ontgrendeld zijn. Je zult niet de eerste zijn waarbij de kabel niet vastgevroren is, maar gewoon niet ontgrendeld.

Föhn

Met een föhn kun je het ijs in het laadpoort goed ontdooien. Let wel, zet de föhn niet te warm, want dan kun je het plastic smelten met dure reparaties tot gevolg. Rustig, geduldig verwarmen is de oplossing. Je kunt bij veel elektrische auto’s of plug-in hybrides overigens de föhn aansluiten op een stopcontact in de auto. Middels een verloopstekker de föhn koppelen aan de laadpaal is verboden.

Warme kruik

Heb je geen föhn bij de hand of staat je auto ver weg geparkeerd en heeft hij geen stopcontact, dan kun je ook een warme kruik op het laadpoort leggen. Dit is tevens een erg veilig oplossing waarbij het risico op smeltend plastic erg laag is.

Auto aanzetten

Door de auto aan te zetten en de verwarming goed op te stoken kan het laadpoort ook ontdooien. Let wel, dit kan lang duren.

Niet doen

Er zijn ook dingen die je absoluut niet moet doen. Sterker nog, sommige ‘tips’ kunnen voor schade zorgen. Zo kan warm water voor schade zorgen en blijkt ook het insmeren met speciale goedjes of vaseline geen goede optie. Hierdoor kan je laadpoort behoorlijk vervuild raken.