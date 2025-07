Deel dit: Share App Mail Tweet

Kwartaalcijfers bewijzen: er gaat op dit moment weinig goed bij Tesla

Tesla verkocht in het tweede kwartaal wereldwijd 13,5 procent minder auto’s dan in dezelfde periode vorig jaar. En dat is nog niet het grootste probleem, zo blijkt uit de net gepresenteerde jaarcijfers.

De omzet uit de verkoop van auto’s daalde in april, mei en juni met 16 procent naar 16,7 miljard dollar. Net geen 440 miljoen dollar daarvan komt van de verkoop van emissiecredits en dat is een stuk minder dan vorig jaar, toen Tesla nog voor 890 miljoen aan credits verkocht.

Verkoop van emissiecredits

In Europa moeten autofabrikanten op CO2-uitstootgebied aan een vlootgemiddelde voldoen. Blijven ze niet onder een vastgestelde grens, dat hangt ze een miljardenboete boven het hoofd. Een aantal van hen klopt daarom bij Tesla aan om emissiecredits te kopen.

Ze betalen honderden miljoenen en mogen in ruil daarvoor een x aantal Tesla’s bij hun eigen vloot optellen. En aangezien die elektrisch zijn en geen CO2 uitstoten, gaat daardoor hun gemiddelde uitstoot omlaag.

Bedrijfsresultaat onderuit

Het bedrijfsresultaat van Tesla viel in het tweede kwartaal 42 procent(!) lager uit. Onder de streep bleef maar 932 miljoen dollar over. In dezelfde periode vorig jaar was dat nog ruim 1,6 miljard dollar. Al was het eerste kwartaal van 2025 nóg slechter, met een bedrijfsresultaat van maar 322 miljoen dollar.

Tesla strooit met kortingen

Het kost Tesla steeds meer moeite om auto’s te verkopen. In de VS strooit het merk daarom met hoge kortingen en biedt het financiering aan tegen nul procent rente. Ook krijgen potentiële kopers het Full Self-Driving-systeem (wat niet zelfrijdend is) voor niks als ze nu een Tesla aanschaffen.

Verouderd modellengamma

Tesla heeft last van een verouderd modellengamma en het feit dat de nieuwe Cybertruck een enorme flop is. Daarbij stijgen de verkopen van elektrische auto’s minder hard dan voorspelt en heeft de autoindustrie last van importheffingen in onder meer Europa en de Verenigde Staten.

Ook wordt Tesla hard geraakt door de politieke uitspattingen van topman Elon Musk, die steeds verder opschuift naar rechts en daarmee progressieve kopers tegen zich in het harnas jaagt. Musk maakte bijvoorbeeld geen vrienden in Duitsland met zijn steun voor de extreemrechtse AfD-partij.