Deel dit: Share App Mail Tweet

Kun je straks nog autorijden zónder AI aan boord? “Nu zijn die systemen soms nog beroerd”

Als bedrijf tel je tegenwoordig niet meer mee als je geen AI verwerkt in je product. Ook in de autowereld is dat het geval. Wat kunnen automobilisten de komende jaren verwachten van kunstmatige intelligentie?

Vrijwel elke autofabrikant pronkt vandaag de dag met vernuftige AI-integratie. Van Volkswagen tot Tesla en van Mercedes tot Peugeot. Allemaal hebben ze als doel om het leven van jou als bestuurder iets makkelijker te maken.

Grote AI-chatbots binnenkort in Apple CarPlay

Maar het gaat verder dan individuele merken. Het immens populaire Apple CarPlay krijgt binnenkort ondersteuning van grote AI-chatbots zoals ChatGPT van OpenAI en Gemini van Google, waartegen je als bestuurder kunt praten. Dat meldde Bloomberg-journalist Mark Gurman afgelopen week. CarPlay is een infotainmentsysteem gekoppeld aan je iPhone, waar je in veel moderne auto’s gebruik van kunt maken.

“Apple is vrij gesloten als het om het eigen ecosysteem gaat, dus dit is een bijzondere stap”, aldus Jeroen Kraak, hoofdredacteur van techwebsite Want.nl. “Waarschijnlijk heeft het bedrijf geen andere keuze, want Apple loopt op AI-gebied achter.” Om die reden heeft het zelfs Google gevraagd of Gemini Apples eigen spraakassistent Siri kan ondersteunen.

Veel automerken zetten in op AI

Kunstmatige intelligentie lijkt het sleutelwoord. Autofabrikanten passen AI massaal toe in spraakassistenten. Daarmee kun je in theorie veel natuurlijkere gesprekken voeren en die zouden complexere commando’s moeten kunnen begrijpen.

Er zijn verschillende grote chatbots. Zo implementeert Volvo bijvoorbeeld Gemeni in zijn spraaksturing en kiest Tesla voor Grok, al kunnen Europese Tesla-rijders vooralsnog niet van de nieuwste AI-functionaliteiten genieten.

ChatGPT

Veel andere merken vertrouwen op ChatGPT. Zo ook Stellantis, het moederbedrijf van onder meer Opel, Peugeot en Citroën. Als je een maandelijks abonnement hebt, kun je gebruikmaken van een spraakassisten waarin de chatbot is geïntegreerd.

Maar moet je dat willen? “Het is niet zo dat de spraaksturing in Stellantis-modellen door ChatGPT plots boven de rest uitsteekt”, merkt Autovisie-testredacteur Peter Hilhorst op. “Er zijn genoeg opdrachten die dit systeem niet begrijpt.”

Hetzelfde geldt voor de door ChatGPT geholpen spraakassistent van Volkswagen, die het implementeert in de Golf, Passat, Tiguan en zijn elektrische modellen. “Het is bruikbaar, maar ook niet extreem goed.”

Volgens techexpert Kraak wordt dit per update beter. “De taal van AI-systemen wordt steeds natuurlijker. Hierdoor kun je nog makkelijker communiceren, wat dus ergernis scheelt en ervoor zorgt dat het systeem je nog beter begrijpt.”

‘Spraakbediening in Chinese auto’s werkt voor geen meter’

Wel staan de zojuist genoemde systemen al mijlenver boven de spraakassistenten in Chinese auto’s. “Die zijn vrijwel zonder uitzondering heel beroerd”, geeft Hilhorst aan. Als voorbeeld noemt hij de nieuwe Mazda 6e die onderhuids volledig Chinees is. “De spraakbediening daarin werkt voor geen meter.”

Slimme spraakassistenen

Mercedes-Benz, dat ook van ChatGPT gebruik maakt, doet het wat dat betreft een stuk beter. “Die spraakassistent begrijpt veel meer. De vraag is in hoeverre dat te danken is aan kunstmatige intelligentie, want Mercedes had ook vóór het AI-tijdperk al een koppositie op het gebied van spraakbediening.”

Een toevoeging die AI kan bieden, is het leggen van verbanden. “Als je onderweg bijvoorbeeld ergens wil eten, maar niet precies de naam van een restaurant weet, hoef je alleen te zeggen: ‘Breng me naar een goed Italiaans restaurant'”, legt techexpert Jeroen Kraak uit. “Bovendien kent AI je routines en verkeersinformatie, waardoor hij nog betere routes voor je kan maken.”

Maar ook kun je de geavanceerdere chatbots bijvoorbeeld vragen naar informatie over het kasteel waar je toevallig langsrijdt. Dankzij AI zou de spraakassistent moeten begrijpen waar je het dan over hebt. De vraag is of automobilisten dit op den duur massaal gaan gebruiken, of dat het vooral een gimmick blijft.

‘AI is nu nog vooral reactief en reageert op je opdrachten, maar het zou veel fijner zijn als het echt proactief is en automatisch suggesties gaat geven’

“Op dit moment zijn AI-functies nog niet heel uitgebreid”, geeft Kraak aan. “Maar het is veel interessanter om naar de toekomst te kijken. Als het echt je rijpatronen en gewoontes kan analyseren en verbindingen maakt met andere apps, zoals je agenda, kan het hele planningen voor je maken, wat rust geeft tijdens het rijden. AI is nu nog vooral reactief en reageert op je opdrachten, maar het zou veel fijner zijn als het echt proactief is en automatisch suggesties gaat geven.”

Zelfrijdende auto’s

Kunstmatige intelligentie zit overigens ook verweven in autosoftware waar je dat als bestuurder niet direct merkt, bijvoorbeeld bij de rijhulpsystemen. Zo is Volkswagen in China bezig met de ontwikkeling van een nieuwe AI-chip op het gebied van autonoom rijden. Daar is immers de nodige rekenkracht voor nodig. De Duitse fabrikant heeft ook grote bedragen geïnvesteerd in de toepassing van AI in het productieproces. Dit zou de voertuigontwikkeling moeten stroomlijnen en kosten besparen.

Duidelijk is in ieder geval dat kunstmatige intelligentie definitief zijn weg heeft gevonden naar de auto-industrie. De technologie staat nog in de kinderschoenen, maar de richting is helder: AI blijft de komende jaren een bepalende factor in hoe we rijden, navigeren en onze auto beleven.