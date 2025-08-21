Deel dit: Share App Mail Tweet

Krankzinnige beelden: Formule 1-auto rijdt opnieuw op snelweg

Er duiken krankzinnige beelden op vanuit Tsjechië. Iemand heeft zijn raceauto, die veel lijkt om een uit de Formule 1, meegenomen over de lokale snelweg.

Het is niet de eerste keer dat dit soort video’s opduiken op het YouTube-kanaal van TrackZone. Twee jaar geleden reden ze ook al met zo’n voertuig op de openbare weg. Die video is helaas offline gehaald.

Het is geen echte Formule 1-auto

De auto waarmee eerder gereden werd, is een GP2-auto. Ditmaal zijn de autofanaten met een Ferrari GP F1 Prototype onderweg. Althans, dat staat in de beschrijving. Het lijkt namelijk gewoon weer de GP2-auto te zijn die gebouwd is door Dallara. Zo is de achtervleugel te eenvoudig voor een Formule 1-auto en lijkt de luchtinlaat identiek aan die van de GP2/08.

Als dat zo is, beschikt hij over een 4,0-liter V8 die tot wel 10.000 toeren per minuut accelereert en een vermogen heeft van zo’n 600 pk. Welke auto het dan ook exact is, het is bijzonder om dit te zien en te horen.