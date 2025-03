Deel dit: Share App Mail Tweet

Krankzinnig! Deze nieuwe Renault 5 Turbo 3E komt er echt

Niets dan lof voor Renault! In tijden dat échte funauto’s steeds schaarser lijken te worden, komen de Fransozen met deze Renault 5 Turbo 3E.

Een EV met turbo in de naam, dat is een tikkeltje vreemd (al doet Porsche het ook). Maar de rest is historisch verantwoord gedaan. De originele 5 Turbo was niet zomaar een hatchback en dit is niet zomaar een elektrische auto.

Renault 5 Turbo 3E volgens het recept van toen

Net als het origineel is ook de Turbo 3E geen voorwielaandrijver, maar een achterwielaandrijver. De motoren (ja, meervoud) liggen dan ook áchterin (op een heel bijzondere plek). Ook is dit geen vijfdeurs, maar een driedeurs hatchback die slechts plek biedt aan twee adrenalinejunkies. Allemaal net zoals 45 jaar geleden het geval was toen Renault het doek trok van de Renault 5 Turbo I.

Waar deze Renault 5 Turbo 3E afwijkt van het originele recept, is met zijn chassis. De Turbo 3E is namelijk niet gebaseerd op de normale 5 (E-Tech), zoals de oer-Turbo dat wel was. Deze elektrische mini-supercar, zoals Renault de EV omschrijft, staat namelijk een geheel eigen basis en deelt dan ook slechts enkele onderdelen met de standaard 5.

EV met in-wheel motoren

Wat de Renault 5 Turbo 3E extra bijzonder maakt, is het feit dat-ie gebruik maakt van in-wheel motoren, ook wel hubmotoren genoemd. De twee elektromotoren zitten ín de achterwielen en zorgen voor een directe vermogensoverbrenging. Het voordeel is dat geen reductieversnelling of aandrijfassen nodig zijn, wat leidt tot een compact geheel. Nadeel is dat het onafgeveerd gewicht hoger ligt en de elektrotechniek meer klappen te verduren krijgt.

De twee motoren zijn samen goed voor maar liefst 540 pk. Daarmee is het de krachtigste productie-Renault tot nu toe en meer dan dubbel keer zo sterk als de sportieve Alpine A290. Met al deze elektropower zou de Turbo 3E in minder dan 3,5 tellen naar de 100 km/h moeten kunnen sprinten. De topsnelheid ligt op 270 km/h.

EV met indrukwekkende laadprestaties

Een 70 kWh-accupakket biedt een WLTP-range van meer dan 400 kilometer. Op het circuit zal daar weinig van overblijven, al meent Renault dat dik twintig minuten trappen geen probleem is. Dan is het een kwestie van een degelijke snellader opzoeken, het zweet van je voorhoofd vegen en weer door. Aan de DC-paal haalt de Renault 5 Turbo 3E immers een zeer indrukwekkende laadsnelheid van 350 kW. Van 15 naar 80 procent laden duurt zodoende slechts een kwartiertje.

Aan boord tref je twee stoelen, een halve rolkooi en een hydraulische handrem. Daarmee blokkeer je de twee achterwielen in een split second en gooi je auto eenvoudig om of initieer je drifts. De Turbo 3E heeft overigens een drift-assist-functie die je bij dat laatste kan helpen.

Beperkte oplage van de Renault 5 Turbo 3E

Prijzen zijn op dit moment nog niet bekend. Maar gezien de auto voor een groot deel uit koolstofvezel bestaat en de oplage gelimiteerd is tot 1.980 stuks, kun je ervan uitgaan dat-ie niet bepaald betaalbaar zal zijn. De orderboeken worden binnenkort geopend en Renault verwacht de eerste modellen begin 2027 uit te leveren. Abonneer je voor updates op de gratis Autovisie Nieuwsbrief.