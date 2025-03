Deel dit: Share App Mail Tweet

Koop deze vrachtwagen! Dan krijg je er zes heel speciale Porsche 911’s bij

Soms begrijpen we helemaal niks van steenrijke verzamelaars. Want waarom koop je zes van de beste 911-rijdersauto’s die Porsche ooit heeft gemaakt en zet je ze op een vrachtwagen, zodat ze geen kilometers op de teller krijgen? Dat slaat nergens op.

Bij RM Sotheby’s verkopen ze iets heel speciaals: een MAN-vrachtwagen, een trailer en zes Porsches. Ze kunnen alleen samen worden gekocht, voor een onbekende vraagprijs, die ongetwijfeld bijzonder hoog ligt.

Zes keer Porsche 911 991

De verzameling is aangelegd door een ‘enthousiasteling’, schrijft RM Sotheby’s, die ervan droomde ‘om met de beste sportwagens te kunnen spelen’ en ze te kunnen transporteren naar waar hij ook wilde. Oké, maar waarom is er dan nooit met die sportwagens gespeeld?

Want we hebben hier te maken met zes Porsche 991’s, waarvan er geen een meer dan 50 kilometer heeft gelopen: een 911 R uit 2016, een 911 GT3, 911 GT3 Touring, 911 GT3 Cup en 911 GT3 Cup R (allemaal uit 2018) en een GT3 RS Weissach uit 2019.

Zo’n enthousiasteling kan de koper dus niet zijn geweest, want alle zes auto’s zijn gelijk van de dealer de trailer opgegaan en daar kennelijk nooit meer vanaf gekomen, behalve voor een onderhoudsbeurt af en toe, zo lezen we.

Minder dan 50 kilometer

Van de Porsche 911 R – in feite een GT3 RS met handbak en zonder spoiler – zijn 991 stuks gemaakt. De auto in de collectie is nummer 698. Toen de R werd geïntroduceerd, ontstond er een hype omheen en vlogen de prijzen omhoog. Porsche trok de angel uit de gekte door de GT3 Touring aan te kondigen.

Net als de 911 R heeft de 911 GT3 in de verzameling minder dan 50 kilometer op de teller staan. Hij is uitgerust met een handbak, koolstofkeramische remmen, een benzinetank met een inhoud van 90 liter en het Clubsport-pakket.

Nog nooit mee gereden

De Porsche 911 GT3 Touring is helemáál net van de productielijn komen rollen, want op zijn teller staat nog geen 20 kilometer. En omdat zeven jaar stilstaan niet goed is voor een auto, is-ie al twee keer naar Porsche Wenen geweest voor een oliewissel, nieuwe remvloeistof en bougies.

Dan de twee circuitauto’s: de 911 GT3 Cup en Cup R. Beide zitten nog in de beschermende folie waarin ze ooit geleverd zijn en hebben geen kilometer gereden. We blijven het herhalen: waarvoor heeft de huidige eigenaar ze dan gekocht?!

En datzelfde geldt voor de laatste Porsche in de verzameling: een 911 GT3 RS Weissach uit 2019, die is voorzien van het optionele Clubsport-pakket met rolkooi, brandblusser en raceharnas voor de bestuurder en passagier.

