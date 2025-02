Deel dit: Share App Mail Tweet

Koop deze Cybertruck-grafkist! Optioneel met Full Self-Burying

Is dit een grap? Deels. Want ja, deze Cybertruck-grafkist is in de Verenigde Staten echt te koop, maar de Full Self-Burying-optie is overduidelijk satire. Of een steek onder water in de richting van Tesla…

Dit is de Titan Hypercasket, een 9.999 dollar kostende grafkist van roestvast staal, die is geïnspireerd op de Tesla Cybertruck. Hij heeft een actieradius van 6 feet under, lezen we in de specificaties, en doet een eeuwigheid over de sprint van 0 naar 60 mph (96 km/h).

‘Kogelvrij’, net als de Tesla Cybertruck?

Het staal van de Hypercasket is drie keer dikker dan dat van een gewone grafkist, meldt Titan Casket (en wij maar denken dat grafkisten van hout zijn). Naast een plaatje met cartoony kogelgaten erop wordt de Hypercasket aangeprezen als: “Impact resistant would be an understatement.”

Full Self-Burying-optie voor 10 miljoen

Daarmee deelt Titan Casket natuurlijk een klein tikje uit aan de Cybertruck, die zogenaamd kogelvrij zou zijn, maar dat niet is. Een andere knipoog is de Full Self-Burying-optie op de Hypercasket, die maar liefst 10 miljoen dollar kost.

“The casket will bury itself. This feature is currently in development and will be added via an update at a future date”, zo lezen we, met daaronder: “Full self-burying functionality is not guaranteed to arrive this century. Functionality may be rolled out via over-the-air update. Regulatory approval pending.”

Grapje? Natuurlijk! Maar bij Tesla gaan ze al jaren zo met klanten om. Als je een Model S, X, 3 of Y bestelt, kun je 7.500 euro neertellen voor de zogeheten Full Self-Driving Capability. Een combinatie van systemen die nog nooit ‘full self-driving’ zijn geweest en dat in de nabije toekomst ook niet zullen worden.