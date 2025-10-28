Deel dit: Share App Mail Tweet

Komt jouw pakketje straks uit deze kleine bedrijfswagen?

In de stad kom je ze vast wel eens tegen, bedrijfswagens die zich proberen te manoeuvreren door smalle paadjes en krappe bochten. Afijn, deze bestuurders moeten nu eenmaal veel spullen mee en in een C1 past dat simpelweg niet. Een Renault 4 wel?

Renault wil nu ook ondernemers overtuigen van de elektrische auto zijn charmes, met de Renault 4 E-tech Electric Van. Deze ‘Van’ is onder andere met zijn vlakke en lage laadvloer geschikt als kleine bedrijfswagen.

Renault 4 als bedrijfswagen

Binnenin merk je al snel dat je te maken hebt met de bedrijfsvariant van de Renault 4. Een stevige, vaste laadvloer met haken om de lading vast te zetten heeft de achterbank doen verdwijnen. De 1,2 meter diepe laadruimte is afgescheiden van de voorste twee zitplaatsen door middel van een zwart rooster. De hoofdlaadruimte in de bedrijfswagen bedraagt 940 liter. Renault telt daar zelf nog 55 liter bij op, onder meer door het opbergvak onder de vloer mee te rekenen. Dat lijkt aanzienlijk meer, maar die extra ruimte is vooral bedoeld om de laadkabel in op te bergen.

Ondernemers hebben de keuze uit twee aandrijfopties in de kleine bedrijfswagen. De eerste, mildere variant heeft een batterij van 40 kWh, levert 120 pk en biedt een actieradius van ongeveer 311 kilometer. De sterkere versie van de Renault 4 beschikt over een accu van 52 kWh, goed voor 150 pk en een elektrische range van zo’n 413 kilometer.

Prijs van de kleine bedrijfswagen

Deze bedrijfswagen komt niet in aanmerking voor een grijs kenteken, dus als echt bestelbusje zullen we hem waarschijnlijk niet snel tegenkomen. Voor wie vier bloempotten wil vervoeren: die passen in ieder geval prima, zo is op de foto’s van Renault te zien.

Vanaf 1 oktober is de Renault 4 E-tech Electric Van te bestellen en de prijzen beginnen bij 25.062 euro exclusief BTW. Als particulier betaal je bij de 120 pk variant een vanafprijs van 31.279,95 euro en voor de krachterige versie begint de prijs bij 34.304,95 euro.