Komt jouw pakketje straks uit deze kleine bedrijfswagen?
In de stad kom je ze vast wel eens tegen, bedrijfswagens die zich proberen te manoeuvreren door smalle paadjes en krappe bochten. Afijn, deze bestuurders moeten nu eenmaal veel spullen mee en in een C1 past dat simpelweg niet. Een Renault 4 wel?
Renault wil nu ook ondernemers overtuigen van de elektrische auto zijn charmes, met de Renault 4 E-tech Electric Van. Deze ‘Van’ is onder andere met zijn vlakke en lage laadvloer geschikt als kleine bedrijfswagen.
Renault 4 als bedrijfswagen
Binnenin merk je al snel dat je te maken hebt met de bedrijfsvariant van de Renault 4. Een stevige, vaste laadvloer met haken om de lading vast te zetten heeft de achterbank doen verdwijnen. De 1,2 meter diepe laadruimte is afgescheiden van de voorste twee zitplaatsen door middel van een zwart rooster. De hoofdlaadruimte in de bedrijfswagen bedraagt 940 liter. Renault telt daar zelf nog 55 liter bij op, onder meer door het opbergvak onder de vloer mee te rekenen. Dat lijkt aanzienlijk meer, maar die extra ruimte is vooral bedoeld om de laadkabel in op te bergen.
Ondernemers hebben de keuze uit twee aandrijfopties in de kleine bedrijfswagen. De eerste, mildere variant heeft een batterij van 40 kWh, levert 120 pk en biedt een actieradius van ongeveer 311 kilometer. De sterkere versie van de Renault 4 beschikt over een accu van 52 kWh, goed voor 150 pk en een elektrische range van zo’n 413 kilometer.
Prijs van de kleine bedrijfswagen
Deze bedrijfswagen komt niet in aanmerking voor een grijs kenteken, dus als echt bestelbusje zullen we hem waarschijnlijk niet snel tegenkomen. Voor wie vier bloempotten wil vervoeren: die passen in ieder geval prima, zo is op de foto’s van Renault te zien.
Vanaf 1 oktober is de Renault 4 E-tech Electric Van te bestellen en de prijzen beginnen bij 25.062 euro exclusief BTW. Als particulier betaal je bij de 120 pk variant een vanafprijs van 31.279,95 euro en voor de krachterige versie begint de prijs bij 34.304,95 euro.
Lees ook:
Ook interessant
-
De Volkswagen Touareg zwaait af… of toch niet?
-
De nieuwe Porsche Cayenne Electric geeft je vierkante ogen
-
Pick-up is kleiner dan een Mini Cooper en ideaal voor Europa
-
Xiaomi moet meer dan 100.000 EV’s herstellen na tragisch incident
-
Nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross is schaamteloze kopie van Renault
-
Sportief en gedurfd: de nieuwe Hyundai Ioniq 3 gaat in productie
-
Deze elektrische occasion werd nooit verkocht in Nederland
-
Jij mag ineens veel zwaardere voertuigen besturen met B-rijbewijs
-
Ouderwets lekker sturen met moderne EV’s is mogelijk
-
Verhuizen of verbouwen onnodig: ‘scherpe’ auto is jouw nieuwe werkplek
-
Hoe de Nederlandse overheid de wereldwijde auto-industrie lamlegt
-
Waarom de Honda Prelude niet de sportauto is waar je op hoopt