Deel dit: Share App Mail Tweet

Komt er een elektrische T-Roc? Nee, zegt topman Volkswagen

Volkswagen heeft de ID.4, ID5 en vanaf volgend jaar de ID Cross, dus daar past mooi een ‘ID Roc’ tussen, een elektrische crossover in het C-segment. Maar die komt niet, aldus topman Thomas Schäfer. En dit is de reden.

Met de ID Cross en ID.4/ID.5 heeft Volkswagen elektrische SUV’s in het B- en D-segment. Het zou dus logisch zijn om daar nog eentje tussen te hebben, in het populaire C-segment. Toch begint Volkswagen daar niet aan.

‘We gaan de Skoda Elroq niet in de weg zitten’

Cupra, Skoda en Volkswagen hebben klaarblijkelijk afgesproken om elkaar niet in de weg te zitten, want Schäfer zegt tegen Autovisie: “In deze transitiefase [naar elektrische mobiliteit] kijken we goed naar elkaar en vragen we ons af: maken we niet dezelfde auto’s?”

“Skoda heeft al de Elroq“, gaat hij verder, “en daarom hebben wij besloten om niet met een vergelijkbare auto te komen. De opvolger van de T-Roc, die op het SSP-platform komt te staan, zal volledig elektrisch worden, maar voorlopig houden we het bij wat we nu hebben.”

Volgende T-Roc op SSP-platform Volkswagen

De Volkswagen T-Roc is net vernieuwd en komt alleen als mild-hybride en hybride op de markt. Volgens Schäfer hoeven we dus niet te wachten op een elektrische equivalent van het model, want die komt pas ergens na 2029, aangezien dat het jaar is waarin naar verluidt de SSP-architectuur wordt uitgerold.