Komt Audi opnieuw met legende? ‘Iets tussen een TT en een R8’

In aanloop naar de IAA in München teaset Audi een nieuw conceptmodel. Als we eerdere uitspraken van CEO Gernot Döllner mogen geloven wordt de auto iets dat tussen een TT en R8 in zit.

De TT begon zijn leven als betaalbare, stijlvolle tweezitter waar de R8 altijd een echte supercar is geweest. Wat kunnen we van ‘TT Moment 2.0’ – zoals Döllner het noemt – verwachten?

Nieuwe sportwagen van Audi

Op socials media laat Audi een aantal teasers zien. In de video’s duiken verschillende auto’s op. Bijvoorbeeld de Avus Conceptcar, de TT en verschillende Auto Union-raceauto’s.

Naar verwachting maakt de nieuwe sportwagen van Audi gebruik van dezelfde basis als de nieuwe Porsche 718. De opvolger van het de huidige Stuttgartse sportwagen wordt elektrisch.

Ongetwijfeld komt de nieuwe sportwagen van Audi dus (ook) met een elektrische aandrijflijn.