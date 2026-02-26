Komen de Fiesta en Focus terug? Ford heeft “spannende plannen voor Europa”
Ford heeft het modellenaanbod in Europa flink op de schop gegooid. Zo nam het afscheid van de Fiesta en Focus. Hoewel de hatchbacks en stationwagens nu helemaal uit het gamma zijn verdwenen, betekent dit niet dat het merk volledig afscheid neemt van die carrosserievormen.
Volgens het medium Ford Authority heeft CEO Jim Farley enkele hints gegeven die leiden naar nieuwe auto’s. Daarbij werd eerder al bekend dat Ford en Renault krachten gaan bundelen voor EV’s.
Ford heeft spannende plannen voor Europa
De CEO van Ford voegde hier eerder aan toe dat ze zullen investeren in verschillende Europese voertuigen, sommige samen met partners. Het zou gaan om zowel elektrische auto’s als hybrides.
Daarbij laat Farley weten: “We hebben spannende plannen voor Europa, voor onze personenauto’s, maar we zullen zeer zorgvuldig te werk gaan in specifieke segmenten waar we sterk in zijn, om ervoor te zorgen dat we niet alleen een winstgevende personenautodivisie opbouwen, maar ook de winstgevendheid van onze dealers ondersteunen.”
Hoewel dus nog onduidelijk is of de Focus en Fiesta echt terugkomen, hint de CEO op nieuwe personenauto’s die het gat dat deze auto’s achterlaten gaan vullen. Het zou een logische stap zijn om de bekende en geliefde modelnamen Fiesta en Focus te gebruiken, of zullen ze weer een oudere naam misbruiken? Naar verwachting gaan we de nieuwe modellen in 2027 zien.
