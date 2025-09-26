Deel dit: Share App Mail Tweet

Koenigsegg denkt na over goedkopere auto’s: wat gaan ze kosten?

Hyperexclusief en extreem duur, Koenigsegg is slechts voor enkele autoliefhebbers weggelegd. Als het aan de CEO ligt komt hier verandering in. Hij zegt dat ze bij het Zweedse merk al langer spelen met het idee om toegankelijkere sportwagens te maken.

Hiermee doelt Koenigsegg niet direct op auto’s in de prijsklasse van de Mazda MX-5, maar eerder op een Porsche 911-concurrent. Kortom, een auto die duur is, maar wel bij elkaar te sparen.

Goedkopere auto’s van Koenigsegg

In een interview met CarBuzz laat Christian von Koenigsegg weten: “We spelen al een tijdje met het idee om de productieaantallen te verhogen en eenvoudigere, toegankelijkere sportwagens te maken.”

Momenteel kosten modellen van het merk miljoenen euro’s. De productie is niet gericht op volume, maar op exclusieve kleine series. Het uitbrengen van een volumemodel ziet de CEO als een enorme uitdaging en vind het zelfs een stap voorwaarts.

Driecilinder

Hoewel er nog geen duidelijke plannen op tafel liggen, heeft Von Koenigsegg al wel nagedacht over de techniek die ze zouden kunnen gebruiken in een goedkopere auto. Er in Gemera ligt een driecilinder die tot 600 pk kan leveren met een slagvolume van 2,0 liter. Dat motorblok biedt veel flexibiliteit en kan zelfs schakelen tussen twee- en viertakt. De kleine TFG (Tiny Friendly Giant) zou dus in een goedkopere sportauto kunnen.

Vooralsnog staat een goedkope auto van Koenigsegg niet op de planning, maar duidelijk is dat de CEO maar al te graag de strijd aangaat met de McLaren Artura en de Porsche 911. De baby-Jesko zal dan zo’n 150.000 euro kosten.