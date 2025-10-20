Deel dit: Share App Mail Tweet

Chinese merken kunnen niet tegen kritiek en betalen verklikkers om die te melden

De Chinese overheid start een landelijke campagne om online ‘desinformatie’ in de auto-industrie tegen te gaan. Chinese fabrikanten haken daarbij aan en betalen verklikkers duizenden euro’s om kritische info te melden.

In de eerste helft van 2025 werden in China ongeveer 10,89 miljoen personenauto’s verkocht. Van die totaalverkoop waren 5,458 miljoen New Energy Vehicles (NEV’s). Denk hierbij aan elektrische auto’s en plug-in hybrides. Waterstofauto’s vallen er ook onder. Al is het marktaandeel daarvan nog erg klein, met slechts enkele tienduizenden verkochte auto’s.

Chinese campagne

De campagne die de Chinese overheid nu begint, richt zich vooral op online ‘desinformatie’ op het gebied van elektrische auto’s. We schrijven het woord bewust tussen enkele aanhalingstekens, omdat het er sterk op lijkt dat de overheid kritische geluiden in de kiem probeert te smoren. De straffen voor het verspreiden van laster, smaad en misleidende reclame zijn hoog. Burgers worden aangemoedigd om anderen te verklikken.

In de Chinese cybersecuritywet uit 2016 staat dat het verboden is om valse informatie te publiceren en verspreiden die de economische of maatschappelijke orde verstoort en/of de nationale eer schaadt. En vooral onder dat laatste punt kan natuurlijk van alles worden geschaard.

Zo kan de wet ook worden gebruikt om kritische consumenten de mond te snoeren. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de automotive blogger 龙猪-集车 (Longzhu-Jiche). Hij is door BYD aangeklaagd, omdat hij maandenlang berichten publiceerde waarin hij technische mankementen en batterijbranden aankaartte.

Geldbeloning

Fabrikanten als MG en BYD wachten daarom de start van de overheidscampagne niet af. Ze belonen nu al mensen om anderen te verklikken. MG heeft bijvoorbeeld op het Chinese platform Weibo aangekondigd tot 5 miljoen yuan (ongeveer 600.000 euro) beschikbaar te stellen voor tips over schadelijke accounts. BYD volgt met beloningen tussen de 50.000 en 5 miljoen yuan (6.000 tot 600.000 euro). Overigens bestaat de beloning van BYD al sinds 2023.

Het ‘probleem’ speelt zich vooral af op platforms als Douyin. Dat is de Chinese tegenhanger van TikTok, dat in China zelf verboden is. Daar circuleren steeds vaker video’s en berichten, waarvan fabrikanten zeggen dat ze bedoeld zijn om hun reputatie te ondermijnen. Zo klaagde Dongfeng Liuzhou Motor dat Li Auto een verkeerd beeld gaf van de veiligheid van zijn vrachtwagens, door een botsproef verkeerd uit te voeren. Li Auto zei dat de video vooral bedoeld was als marketingtool en niet zozeer om de veiligheid van Dongfeng-vrachtwagens aan te geven.

