Nissan Gravite is kleine zevenzitter voor minder dan 6.000 euro

Normaal gesproken zijn nieuwe auto’s loeiduur, maar de Nissan Gravite is een welkome uitzondering. Deze MPV is een van de kleinste zevenzitters ter wereld die en kost omgerekend slechts 5.600 euro.

Helaas is de reden van die lage prijs dat de auto gemaakt is voor de Indiase markt en niet naar Europa komt. Overigens staat de zevenzitter op het platform van de Dacia Spring.

Wat is een Nissan Gravite?

Met een lengte van 3,99 meter blijft de Nissan Gravite net onder de grens van vier meter, die in India belastingvoordeel oplevert. Ondanks de compacte buitenmaten heeft Nissan er drie zitrijen in weten te proppen. Hij is zelfs 13 centimeter korter dan een Renault Clio, terwijl je er twee extra passagiers mee kunt nemen.

Achterin is de ruimte zeer beperkt en met alle stoelen omhoog is bagage meenemen een hele opgave. Gelukkig is de laatste zitrij verwijderbaar, waardoor je 625 liter bagageruimte overhoudt.

Onder de motorkap van de Nissan Gravite ligt geen krachtig of ingewikkeld motorblok, maar een eenvoudige atmosferische 1,0-liter driecilinder met 72 pk. Het schakelen gebeurt via een handgeschakelde vijfbak of een gerobotiseerde automaat. Hij zal met zijn specificaties niet veel stoplichtsprintjes gaan winnen, helemaal niet als je er met zes man in zit.

Dit is de reden dat wij hem niet krijgen

Dat wij Europeanen de Nissan Gravite mislopen, is eigenlijk geen verrassing. Hier zijn de regels over veiligheid en emissies veel strenger dan in India. Daarom zou de auto flink aangepast moeten worden om hier verkocht te mogen worden.

Dat zou er weer voor zorgen dat de prijs veel te hoog uitvalt en hij minder competitief wordt. Wil je toch per se een betaalbare, unieke zevenzitter – die ook nog een rechtsgestuurd is? Dan kun je altijd nog voor deze JDM-MPV kiezen.