Deze kleine (en spotgoedkope) elektrische auto gaat Nederland mogelijk overspoelen

Nieuwe Europese regels moeten voor een opleving zorgen binnen het segment der betaalbare minimodellen, vergelijkbaar met de Japanse kei-cars. De nieuwe Racco, een zeer compacte elektrische auto van BYD, kan daarvan profiteren.

Vroeger was aan keuze geen gebrek in deze klasse. De Chevrolet Spark, Opel Karl en Volkswagen Up, allemaal A-segmenters die inmiddels niet meer bestaan. Door striktere emissie-eisen en hogere veiligheidsnormen is dit segment de laatste jaren enorm uitgedund.

Strengere eisen hebben A-segment de das omgedaan

Hoe zit dat? De strenge emissie-eisen vergen steeds complexere verbrandingsmotoren en de toepassing van hybridetechniek om aan de regelgeving te voldoen. In de duurdere segmenten waar de marges groter zijn kan dat. Binnen het A-segment is dat daarentegen haast onmogelijk zonder jezelf uit de markt te prijzen.

Datzelfde geldt voor alle veiligheidssystemen en de daarvoor benodigde techniek die van moderne auto’s wordt verlangd. Het bouwen van A-segmenters is simpelweg te duur geworden.

A-segment keert terug in vorm van elektrische auto’s

De opkomst van de elektrische auto biedt uitkomst. Hoewel deze EV’s aan dezelfde veiligheidseisen moeten voldoen als andere auto’s, hoeven hier geen dure hybridemotoren in te worden geplaatst. Een elektromotor stoot op papier immers al niks uit.

Batterijen zijn daarentegen nog vrij prijzig. Prijzen van soms nog geen 10.000 euro zag je vroeger geregeld bij A-segmenters, maar lijken nu ver weg. Zelfs de goedkoopste auto’s van Nederland komen niet in de buurt.

Kei-cars in Europa

Toch gloort er hoop aan de horizon voor autokopers met een kleine beurs. De Europese Unie streeft namelijk naar nieuwe regelgeving, vergelijkbaar met die van de kei-cars in Japan. Modellen met zeer beperkte buitenmaten hoeven aan minder strenge veiligheidseisen te voldoen, om zo de kosten te drukken. Het doel is om deze auto’s voor 15.000 tot 20.000 euro in de markt te kunnen zetten.

Er zijn al modellen en concepten die op de muziek vooruitlopen. Denk aan de Dacia Hipster, een piepklein karretje dat perfect binnen dit segment zou passen. In onderstaande video stelt Autovisie-redacteur Peter Hilhorst hem aan je voor.

In Japan, waar kei-cars van een enorme populariteit genieten, zijn talloze modellen te vinden met scoorpotentie. Wel zijn dat bijna allemaal brandstofautootjes.

Elektrische auto van BYD als kei-car mogelijk kansrijk

Het Chinese BYD heeft met zijn nieuwe Racco een elektrische kandidaat klaarstaan. De actieradius zou in de stad zo’n 180 kilometer bedragen. “We volgen deze nieuwe EU-regelgeving op de voet”, zei BYD-topvrouw Stella Li tegen het Britse Autocar. “Als er de ruimte voor is, kunnen we hem naar Europa brengen.”

Als de Europese plannen doorgang vinden, kan het zomaar zijn dat deze en andere minimodellen de Nederlandse markt binnenkort overspoelen. Naar verwachting wordt op 10 december meer duidelijk over deze regelgeving. Wil je op de hoogte blijven over nieuws rondom deze plannen? Abonneer je dan op de gratis Autovisie Nieuwsbrief.