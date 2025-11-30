Klanten willen geen elektrische hot hatch! Abarth terug naar benzinemotor?
Abarth heeft twee modellen in zijn leveringsprogramma: de elektrische 500e en 600e. Maar omdat die niet goed genoeg verkopen, komt daar mogelijk een benzineversie van de 500 bij.
“Onze kopers willen een verbrandingsmotor”, zei Gaetano Thorel, directeur van Fiat en Abarth Europe, tegen het Britse Autocar. “Niet alleen voor de power, maar ook omdat onze klanten hun auto’s graag zelf tunen. En met de elektrische kun je dat niet doen. Daarom is de Abarth-club niet zo heel blij met ons.”
Abarth-versie van Fiat 500 Hybrid
Nu Fiat een hybrideversie van de 500e heeft geïntroduceerd, lijkt de weg vrij naar een Abarth-versie met benzinemotor. Al maakt Thorel daar wel een voorbehoud bij. Het platform is in theorie het probleem niet, maar wel de 1,0-liter driecilinder Firefly-motor, die in de 500 Hybrid een vermogen van 65 pk levert.
EV Supertest 2025: Abarth 600e zeer kansrijk door unieke feature
Daar nog meer uithalen, is onmogelijk, aldus Thorel, die ook vindt dat het laagtoerige motortje niet het juiste karakter heeft. Een grotere krachtbron gebruiken wordt lastig, want daar is op het platform geen ruimte voor, maar toch blijft Thorel optimistisch. “We gaan het proberen.”
Autovisie-test Abarth 500e
Autovisie maakte in juni 2023 voor het eerste kennis met de sportieve 500e. Hij rijdt ontzettend leuk, was onze conclusie, al had-ie best wat meer vermogen en actieradius mogen hebben. Zeker voor zijn stevige prijs.
Lees ook:
Ook interessant
-
Nieuwe BMW iX3 reed meer dan 1.000 km op volle batterij! Zo kun jij dat ook
-
Personalisatie bij Porsche gaat ver: zó lelijk kun je de Cayenne-sleutel maken
-
Ook jij spreekt de naam van deze Ferrari 599 GTO verkeerd uit, zo moet het wel | Sjoerds Weetjes 480
-
De Cupra Raval kost 26.000 euro, maar er is een reden waarom je de goedkoopste niet wil
-
Bijtelling voor elektrische auto’s stijgt in 2026 minder hard dan aangekondigde 22 procent
-
Duurtest Kia EV3: snelladen doet deze elektrische auto beter dan je denkt
-
Maakt het ‘saaie’ Opel met de Mokka GSE plots de beste stuurmans-EV van Stellantis?
-
Deze kleine (en spotgoedkope) elektrische auto gaat Nederland mogelijk overspoelen
-
Genesis GV60 Magma is klaar voor Nederland en kan maar zo eens een van de leukste elektrische auto’s worden
-
Renault laat plots opvallend design zien met nieuwe elektrische Trafic die tot 2.000 kg mag trekken
-
Cupra brengt de nieuwste en krachtigste Leon ooit uit: krijgt hij eindelijk Audi’s vijfcilinder?
-
Duitse onderzoekers testen 14 auto’s op elektromagnetische straling: zijn EV’s slecht voor je gezondheid?