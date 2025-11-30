Deel dit: Share App Mail Tweet

Klanten willen geen elektrische hot hatch! Abarth terug naar benzinemotor?

Abarth heeft twee modellen in zijn leveringsprogramma: de elektrische 500e en 600e. Maar omdat die niet goed genoeg verkopen, komt daar mogelijk een benzineversie van de 500 bij.

“Onze kopers willen een verbrandingsmotor”, zei Gaetano Thorel, directeur van Fiat en Abarth Europe, tegen het Britse Autocar. “Niet alleen voor de power, maar ook omdat onze klanten hun auto’s graag zelf tunen. En met de elektrische kun je dat niet doen. Daarom is de Abarth-club niet zo heel blij met ons.”

Abarth-versie van Fiat 500 Hybrid

Nu Fiat een hybrideversie van de 500e heeft geïntroduceerd, lijkt de weg vrij naar een Abarth-versie met benzinemotor. Al maakt Thorel daar wel een voorbehoud bij. Het platform is in theorie het probleem niet, maar wel de 1,0-liter driecilinder Firefly-motor, die in de 500 Hybrid een vermogen van 65 pk levert.

Daar nog meer uithalen, is onmogelijk, aldus Thorel, die ook vindt dat het laagtoerige motortje niet het juiste karakter heeft. Een grotere krachtbron gebruiken wordt lastig, want daar is op het platform geen ruimte voor, maar toch blijft Thorel optimistisch. “We gaan het proberen.”

Autovisie-test Abarth 500e

Autovisie maakte in juni 2023 voor het eerste kennis met de sportieve 500e. Hij rijdt ontzettend leuk, was onze conclusie, al had-ie best wat meer vermogen en actieradius mogen hebben. Zeker voor zijn stevige prijs.