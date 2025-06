Deel dit: Share App Mail Tweet

Kinderen van de jaren 80 worden wild van deze Peugeot 208 GTi

Toen Lancia de 280 pk sterke, elektrische Ypsilon HF aankondigde, hebben we alvast met potlood de Peugeot 208 GTi in onze agenda gezet. En die is er nu. Met meer dan een vleugje 205 GTi over zich.

We kennen de modellenstrategie van Stellantis, dus als er bij één merk een nieuwe aandrijflijn wordt geïntroduceerd, dan komt die ook naar alle andere in de portfolio van het concern. De specificaties van deze nieuwe Peugeot 208 GTi komen bijvoorbeeld overeen met die van de Abarth 600e Scorpionissima, Alfa Romeo Junior Veloce en Lancia Ypsilon HF.

Peugeot 208 GTi met 280 pk

Ze hebben een 280 pk en 345 Nm leverende elektromotor op de vooras, die in het geval van de Peugeot goed is voor een sprint van stilstand naar 100 km/h in 5,7 seconden.

Dat de 208 GTi – net als de sportievelingen waarmee hij zijn techniek deelt – slechts een 54 kWh-batterij heeft, is misschien niet de beste beslissing ooit, want de WLTP-range komt daarmee uit op slechts 350 kilometer.

Sperdifferentieel en Cup 2’s

Waar we wél blij van worden, is het feit dat de Peugeot een sperdifferentieel heeft. In de Abarth 600e Scorpionissima en Alfa Romeo Junior Veloce hebben we namelijk gemerkt dat die qua rijeigenschappen echt een verschil maakt.

Daarbij is de 208 GTi voorzien van een sportonderstel met een 3 centimeter verlaagde rijhoogte, een toegenomen spoorbreedte vóór (plus 5,6 centimeter) en achter (plus 3 centimeter), dempers met hydraulische bumpstops, een stabilisatorstang achter, sterkere remmen aan de voorkant en Michelin Pilot Sport Cup 2-banden. Zijn ESP heeft nu een Sport-modus, waarin de rijhulpsystemen worden uitgeschakeld.

Wielen van de Peugeot 205 GTi

Leuke exterieurdetails zijn de rode lak, die moet doen denken aan de legendarische 205 GTi uit de jaren tachtig, de subtiel verbrede wielkasten en de 18-inch lichtmetalen wielen. Ze lijken op die van de 205 GTi 1.9 met één belangrijk verschil: die van de 205 hadden acht openingen, die van de 208 maar zeven.

In het interieur komt de kleur rood natuurlijk ook terug: op de vleur, de gordels, het dashboard en de stoelen, die met hun geïntegreerde hoofdsteunen en verticale bies eveneens teruggrijpen op de 205.