Kinderen (8, 11, 12) stelen auto maar maken zich om een ding zorgen: ‘Krijgen we kado’s van de kerstman?’

Wat deed jij toen je 8, 11 of 12 jaar oud was? Misschien reed je al wel eens roekeloos met speelgoedauto’s of in een computerspel, maar een echte auto stelen is op die leeftijd bijna onmogelijk, toch?

Blijkbaar niet. In de Amerikaanse staat Ohio pakt de politie drie jonge kinderen op die na een achtervolging tot bijna 130 km/h met een gestolen Kia Optima tegen een huis botsten.

Kinderen stelen auto

De drie piepjonge kinderen reden in de gestolen auto rond toen de politie hen een stopteken gaf omdat het voertuig als gestolen stond opgegeven. De bestuurder vluchtte waarna hij tijdens de achtervolging de macht over het stuur verloor.

Kado’s van de kerstman

De bodycam van de agenten laat zien hoe de drie worden aangehouden. Volgens Fox News maakten de jongens zich om een ding behoorlijk zorgen toen ze in hechtenis zaten: of de kerstman wel cadeautjes zou komen brengen.

De 11-jarige wordt aangeklaagd voor het bezit van gestolen goederen en vluchten voor de politie. De 12-jarige wordt tevens aangeklaagd voor in het bezit zijn van gestolen goederen. De 8-jarige waarschijnlijk niet vervolgt. Wie denkt dat dit soort tafarelen enkel in Amerika plaatsvinden, heeft het mis. Ook in Nederland komen jaarlijks spectaculaire achtervolgingen voor.