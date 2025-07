Deel dit: Share App Mail Tweet

Elektrische auto opladen op vakantie kan honderden euro’s kosten

Mensen die met de elektrische auto op vakantie gaan, moeten alert zijn op hoge rekeningen, waarschuwt de ANWB. Uit onderzoek blijkt dat één laadsessie in het buitenland zo een paar honderd euro kan kosten.

Dat ligt niet aan de stroomprijs, maar aan het zogenoemde blokkeertarief, dat in werking treedt als je je elektrische auto te lang aan de laadpaal laat staan. Soms is dat meteen als de batterij vol is, vaak pas na drie uur. En daar moet je dus enorm mee uitkijken.

Rekening van meer dan 700 euro

De ANWB geeft een aantal voorbeelden, onder meer van iemand die zijn EV 4,5 dag aan de laadpaal liet staan in een Oostenrijkse parkeergarage. Kosten? Ruim 700 euro. Ongeveer hetzelfde moet je betalen als je 2,5 week een lader bezet houdt bij Disneyland Parijs.

Nou is dat wel érg lang, maar ook kortere laadsessies kunnen in de papieren lopen. Zo kostte drie dagen aan de lader in Oostenrijk iemand 489 euro en was een andere EV-rijder in Italië 230 euro kwijt, omdat-ie de auto een nacht liet staan.

Haal elektrische auto van de lader

Met andere woorden: haal dus je elektrische auto van de lader als-ie is opgeladen, ook in Nederland. Dat scheelt niet alleen in de kosten (als er een blokkeertarief geldt), maar is ook gewoon netjes. Er zijn per slot van rekening genoeg anderen die graag willen laden.

Nederlandse laadtarieven zijn laag

Overigens is opladen in veel Europese landen duurder dan in Nederland, waar het gemiddeld 0,50 euro per kWh kost. Uitschieters zijn Oostenrijk (1 euro per kWh), Zwitserland (0,88 euro), Duitsland (0,84) en Italië (0,80).