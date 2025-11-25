Deel dit: Share App Mail Tweet

Kijk Porsche en Subaru: BYD komt nu ook met boxermotor, en die is zo stil als een elektromotor

Boxermotoren zijn een staaltje unieke motortechniek die je vandaag de dag alleen nog vindt in auto’s van merken als Porsche en Subaru. Maar nu werkt ook BYD aan een krachtbron met horizontaal geplaatste cilinders. Wat is het merk van plan?

Bij Porsche kunnen ze gerust ademhalen: de Chinese gigant gaat de Cayman niet aanvallen met een eigen flat-four, en een boxer-6 zit al helemaal niet in de pijplijn. Maar BYD maakt wél een compleet nieuwe motor.

Boxermotor van BYD

BYD gaat de turbogeblazen viercilinder boxermotor gebruiken in een hybride-aandrijflijn. De 2,0-liter krachtbron zal vooral elektriciteit opwekken voor de elektrische aandrijflijn, maar hij kan eventueel ook rechtstreeks de wielen aandrijven. Zo’n hybride-opzet kennen we al van de BYD Seal 6 DM-i en Seal U met vergelijkbare aandrijflijn, al hebben die een Atkinson-viercilinder.

Volgens BYD is de nieuwe boxermotor goed voor 272 pk en 380 Nm aan koppel. Een opvallend hoog vermogen voor een krachtbron die voornamelijk als range extender wordt ingezet.

BYD-boxer zo stil als een elektromotor

De fabrikant kiest bewust voor een boxer-layout omdat deze betere prestaties zou leveren op het gebied van trillingsdemping en geluidsreductie. De Chinezen claimen zelfs dat het motorgeluid bij stationair draaien en lichte belasting slechts 1 dB hoger ligt dan dat van een elektromotor. Eerst zien, dan geloven.

Opvallend is verder dat de motor gebruikmaakt van een dry-sump smeersysteem, iets wat vaker is voorbehouden aan sportieve auto’s zodat onder hoge g-krachten altijd voldoende olie naar de juiste plek stroomt. Daarbij heeft de motor een dubbele distributieketting, iets wat we tegenwoordig juist steeds minder zien. Moderne compacte motoren gebruiken meestal één ketting.

In de Yangang U7

Interessante techniek dus, wat BYD hier laat zien. Voorlopig ligt de boxermotor nog niet in een productieauto. Volgens de fabrikant is de motor ontworpen met het oog op de Yangwang U7, die weinig ruimte in de neus heeft, maar waar de compacte boxer wél in past. Wanneer de motor daadwerkelijk in productiemodellen verschijnt, is nog onduidelijk.

Yangwang

Autovisie-redacteur Dries van den Elzen reed eerder met de Yangwang U9. Hij laat zien hoe dat model rijdt en legt uit wat Yangwang voor een merk is.