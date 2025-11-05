Deel dit: Share App Mail Tweet

Kijk door de gekkigheid heen en je ziet hier de nieuwe Peugeot 208

Toegegeven, er is veel gekkigheid om doorheen te kijken, maar als dat je lukt, dan zie je in grote lijnen de toekomstige Peugeot 208 staan. En die wordt radicaal anders dan het huidige model.

We moeten het voorlopig met één afbeelding van de Peugeot Polygon Concept doen. Over een week volgt de rest. Opvallend is in ieder geval hoe anders dan de huidige 208 de nieuwe wordt, met een clean, bijna wigvormig design.

Nieuwe Peugeot 208 in 2027

Overigens moeten we nog even wachten op de volgende generatie 208, want die komt pas in 2027 op de markt. Hij zal een innovatief interieur hebben, volgens Peugeot, met een rechthoekig Hypersquare-stuur, waaraan een steer-by-wire-systeem is gekoppeld.

Met andere woorden: in de 208 hoef je nooit meer over te pakken, omdat de auto gebruikmaakt van een variabele stuuroverbrenging, net als in de Lexus RZ met die technologie. Daarom kan Peugeot het stuur ook ‘vierkant’ maken.

Huidige model blijft in productie

De Peugeot 208 zal op het nieuwe STLA Small-platform komen te staan. Naar verluidt komen er geen brandstofversies meer van, alleen volledig elektrische varianten. Om dat gemis te compenseren, houdt Peugeot het huidige model nog een aantal jaar in productie.

Peugeot 208 gevolgd door Opel Corsa

Eind volgend jaar krijgen we de productie-208 te zien, een paar maanden later gevolgd door de Opel Corsa. Net als nu delen beide modellen hun onderhuidse techniek en lopen ze allebei in het Spaanse Zaragoza van de band.