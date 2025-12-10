Kia: “We verwachten 430.000 Seltossen per jaar te verkopen” – en daar kan het merk gelijk in krijgen
Kia introduceert de nieuwe Seltos en die komt voor het eerst ook naar Nederland. Het Koreaanse merk heeft behoorlijke ambities met de SUV.
Hoewel de vorige generatie van de Seltos nooit naar Europa kwam, is de introductie van het model niet helemaal een verrassing. Oktober 2025 dook de SUV ineens op voor de Autovisie-redactie.
Kia Seltos moet in een jaar 430.000 keer verkopen
Kia-CEO Ho-sung Song zegt dat Kia verwacht 430.000 Seltossen per jaar te verkopen. Dat klinkt als erg veel, maar de Seltos gaat op iedere markt verkocht worden waar Kia actief is. “Belangrijke concurrenten zijn de Toyota C-HR en de Volkswagen T-Roc”, voegt de CEO toe.
Kia’s nieuwe B/C-segment SUV is met een lengte van 4,43 meter en een wielbasis van 2,69 meter behoorlijk groot. De EV3 is iets kleiner. Beide modellen gaan naast elkaar bestaan, omdat de Kia Seltos niet volledig elektrisch wordt, maar gebruikmaakt van een hybride-aandrijflijn. Overigens wordt hij ook zonder elektromotorhulp geleverd, maar die variant komt hoogstwaarschijnlijk niet naar Nederland.
Over de motorisering is nog niets bekend. Dit artikel wordt geüpdatet als er meer informatie over de Kia Seltos is. Wel weten we dat de hybride V2L-functionaliteit heeft
Design
De Kia Seltos heeft een typisch Kia-design dat in lijn is met de EV-modellen. Wat opvalt is dat de dagrijverlichting geïntegreerd is in de grille, waardoor deze enkel te zien zijn als het donker is.
In het interieur vinden we een grote schermenstrook van 30 inch waarin twee displays van 12,3 inch zijn gehuisvest. Verder heeft de SUV met 536 liter een behoorlijke bagageruimte en belooft Kia dat passagiers door de verstelbare rugleuning van de achterbank en goede beenruimte prima kunnen zitten.
Prijzen
Wat dit Kia Seltos voor een prijskaartje krijgt, is nog onduidelijk. Eind 2026 komt de SUV op de Nederlandse markt. Wil je op de hoogte blijven van nieuws rondom dit model? Abonneer je dan nu op de Autovisie Nieuwsbrief.
