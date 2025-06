Deel dit: Share App Mail Tweet

Kia: ‘Te veel EV’s verkopen is een probleem, te veel brandstofauto’s ook’

Kia zit met een opmerkelijk probleem. Het Koreaanse merk is in Europa enorm succesvol, maar daar zit ook een keerzijde aan. Te veel EV’s verkopen, is niet goed, en te veel brandstofauto’s ook niet. Waarom niet?

Elektrische auto’s zijn bezig aan een opmars, maar brandstofauto’s (inclusief hybrides) zijn in Europa nog steeds populairder. En daar moet Kia een balans in zien te vinden, legt verkoopdirecteur Carlos Lahoz uit aan Automotive News, anders heeft dat negatieve gevolgen voor het merk.

Europese boete voor te hoge CO2-uitstoot

“Als we te veel nieuwe auto’s met een verbrandingsmotor verkopen, dan halen we onze CO2-doelen niet en krijgen we hoge boetes”, aldus de Kia-baas. “Maar als we te veel EV’s verkopen, dan halen we onze beoogde winstmarges niet.”

In Europa gelden strenge CO2-regels. Het gemiddelde van alle nieuw verkochte auto’s van een fabrikant mag niet boven de 95 g/km uitkomen. Gebeurt dat wel, dan dreigen er miljardenboetes. Het is de reden dat een aantal fabrikanten voor een CO2-pool met Tesla kiest, om zo de vlootuitstoot omlaag te brengen.

Marges op elektrische auto’s veel lager

De oplossing lijkt simpel: Kia moet gewoon meer EV’s verkopen. Maar ook dat is niet ideaal, want de winstmarge op elektrische modellen is veel lager dan die op brandstofmodellen. Ontwikkelingsbaas Kai Grünitz van Volkswagen zei het al eerder tegen Autovisie: “Als we het alleen van onze ID.-modellen moesten hebben, dan zaten we diep in de problemen.” Nog dieper, bedoelt hij waarschijnlijk.

De ontwikkelingskosten van EV’s zijn hoog en de benodigde batterijen blijven duur, vandaar dat de marges op elektrische auto’s nog steeds niet op brandstofniveau zitten, zelfs met de hogere prijzen. Chinese fabrikanten hebben daarbij een groot voordeel, met hun lagere productiekosten.

Kia doet het stukken beter dan Hyundai

Kia doet het bijzonder goed in Europa. In de eerste vier maanden van dit jaar had het een marktaandeel van 4,1 procent. Ter vergelijking: Hyundai kwam tot 3,9 procent, Ford tot 3,4, Opel tot 2,9 en Citroën tot 2,8.

In Nederland is Kia al een tijdje het bestverkochte merk, met als bestsellers de elektrische EV3 en de compacte Picanto. Het verschil met Hyundai is hier enorm. In de eerste vijf maanden van dit jaar kwam Kia tot 16.630 registraties en Hyundai slechts tot 7.098.