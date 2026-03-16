Kia EV2 vanaf 27.595 euro in Nederland, dit krijg je voor het geld

Kia maakt de prijs bekend van de goedkoopste auto van het merk. De Kia EV2 kun je nu krijgen vanaf 27.595 euro.

De EV is vanaf nu te bestellen en staat begin april bij de Nederlandse dealer. Zijn prijs is erg concurrerend en behoorlijk scherper dan van de EV3.

Kia EV2 Nederland

Dat de Kia EV2 zo’n scherpe prijs heeft, komt niet enkel door zijn kleine buiten- en binnenmaten. In de bodem ligt ook een kleiner accupakket. Bij de basisuitvoering meet deze 42,2 kWh. Hiermee heb je een WLTP-range van 317 kilometer.

De versie met het grotere 61 kWh-accupakket komt 453 kilometer ver op een acculading. Wil je ook dan de goedkoopste uitvoering, dan kom je bij Air – het tweede optiepakket uit – en ben je minimaal 33.595 euro kwijt.

Optiepakketten

Die Air moet je ook minimaal wel hebben, want de Essential heeft niet eens een EV-routeplanner die aangeeft waar en wanneer je moet laden.

Batterij Uitvoering WLTP-actieradius Vermogen (kW/pk) Consumentenadviesprijs Bijtelling per maand 42,2 kWh Essential 312 km 108 kW (147 pk) € 27.595 € 139 42,2 kWh Air 317 km 108 kW (147 pk) € 30.095 € 156 42,2 kWh Plus 308 km 108 kW (147 pk) € 32.095 € 169 42,2 kWh Plus Advanced 308 km 108 kW (147 pk) € 34.095 € 182 61 kWh Air 453 km 100 kW (135 pk) € 33.595 € 178 61 kWh Plus 440 km 100 kW (135 pk) € 35.595 € 192 61 kWh Plus Advanced 440 km 100 kW (135 pk) € 37.595 € 205 61 kWh GT-Line 413 km 100 kW (135 pk) € 39.895 € 220

Met de Plus wordt de EV2 luxer met 18-inch velgen, privacy glass en meer interieurverlichting. De Plus Advanced en GT-Line richten zich op extra luxe en technologie, met onder meer een Harman Kardon-audiosysteem, panoramadak en bij de GT-Line biedt sportievere styling en bijvoorbeeld slimme parkeerassistentie met afstandsbediening en dodehoekcamera.