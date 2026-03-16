Stijn Kuster
Kia EV2 vanaf 27.595 euro in Nederland, dit krijg je voor het geld

Kia maakt de prijs bekend van de goedkoopste auto van het merk. De Kia EV2 kun je nu krijgen vanaf 27.595 euro.

De EV is vanaf nu te bestellen en staat begin april bij de Nederlandse dealer. Zijn prijs is erg concurrerend en behoorlijk scherper dan van de EV3.

Kia EV2 Nederland

Dat de Kia EV2 zo’n scherpe prijs heeft, komt niet enkel door zijn kleine buiten- en binnenmaten. In de bodem ligt ook een kleiner accupakket. Bij de basisuitvoering meet deze 42,2 kWh. Hiermee heb je een WLTP-range van 317 kilometer.

15-jarige steelt bus en rijdt meer dan 150 kilometer om zijn vriendin naar school te brengen

De versie met het grotere 61 kWh-accupakket komt 453 kilometer ver op een acculading. Wil je ook dan de goedkoopste uitvoering, dan kom je bij Air – het tweede optiepakket uit – en ben je minimaal 33.595 euro kwijt.

Optiepakketten

Die Air moet je ook minimaal wel hebben, want de Essential heeft niet eens een EV-routeplanner die aangeeft waar en wanneer je moet laden.

BatterijUitvoeringWLTP-actieradiusVermogen (kW/pk)ConsumentenadviesprijsBijtelling per maand
42,2 kWhEssential312 km108 kW (147 pk)€ 27.595€ 139
42,2 kWhAir317 km108 kW (147 pk)€ 30.095€ 156
42,2 kWhPlus308 km108 kW (147 pk)€ 32.095€ 169
42,2 kWhPlus Advanced308 km108 kW (147 pk)€ 34.095€ 182
61 kWhAir453 km100 kW (135 pk)€ 33.595€ 178
61 kWhPlus440 km100 kW (135 pk)€ 35.595€ 192
61 kWhPlus Advanced440 km100 kW (135 pk)€ 37.595€ 205
61 kWhGT-Line413 km100 kW (135 pk)€ 39.895€ 220

Met de Plus wordt de EV2 luxer met 18-inch velgen, privacy glass en meer interieurverlichting. De Plus Advanced en GT-Line richten zich op extra luxe en technologie, met onder meer een Harman Kardon-audiosysteem, panoramadak en bij de GT-Line biedt sportievere styling en bijvoorbeeld slimme parkeerassistentie met afstandsbediening en dodehoekcamera.

Lees ook:

