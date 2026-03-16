Kia EV2 vanaf 27.595 euro in Nederland, dit krijg je voor het geld
Kia maakt de prijs bekend van de goedkoopste auto van het merk. De Kia EV2 kun je nu krijgen vanaf 27.595 euro.
De EV is vanaf nu te bestellen en staat begin april bij de Nederlandse dealer. Zijn prijs is erg concurrerend en behoorlijk scherper dan van de EV3.
Kia EV2 Nederland
Dat de Kia EV2 zo’n scherpe prijs heeft, komt niet enkel door zijn kleine buiten- en binnenmaten. In de bodem ligt ook een kleiner accupakket. Bij de basisuitvoering meet deze 42,2 kWh. Hiermee heb je een WLTP-range van 317 kilometer.
De versie met het grotere 61 kWh-accupakket komt 453 kilometer ver op een acculading. Wil je ook dan de goedkoopste uitvoering, dan kom je bij Air – het tweede optiepakket uit – en ben je minimaal 33.595 euro kwijt.
Optiepakketten
Die Air moet je ook minimaal wel hebben, want de Essential heeft niet eens een EV-routeplanner die aangeeft waar en wanneer je moet laden.
|Batterij
|Uitvoering
|WLTP-actieradius
|Vermogen (kW/pk)
|Consumentenadviesprijs
|Bijtelling per maand
|42,2 kWh
|Essential
|312 km
|108 kW (147 pk)
|€ 27.595
|€ 139
|42,2 kWh
|Air
|317 km
|108 kW (147 pk)
|€ 30.095
|€ 156
|42,2 kWh
|Plus
|308 km
|108 kW (147 pk)
|€ 32.095
|€ 169
|42,2 kWh
|Plus Advanced
|308 km
|108 kW (147 pk)
|€ 34.095
|€ 182
|61 kWh
|Air
|453 km
|100 kW (135 pk)
|€ 33.595
|€ 178
|61 kWh
|Plus
|440 km
|100 kW (135 pk)
|€ 35.595
|€ 192
|61 kWh
|Plus Advanced
|440 km
|100 kW (135 pk)
|€ 37.595
|€ 205
|61 kWh
|GT-Line
|413 km
|100 kW (135 pk)
|€ 39.895
|€ 220
Met de Plus wordt de EV2 luxer met 18-inch velgen, privacy glass en meer interieurverlichting. De Plus Advanced en GT-Line richten zich op extra luxe en technologie, met onder meer een Harman Kardon-audiosysteem, panoramadak en bij de GT-Line biedt sportievere styling en bijvoorbeeld slimme parkeerassistentie met afstandsbediening en dodehoekcamera.
