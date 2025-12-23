Deel dit: Share App Mail Tweet

Kerstman rijdt 315 km/h met kerstboom op dak in 1.064 pk-sportwagen

Amerikaanse tuner Hennessey heeft voor deze kerst opnieuw een stunt uitgehaald. Een coureur verkleed als kerstman reed meer dan 315 km/h met een kerstboom op het dak.

Het is inmiddels een traditie bij Hennessey om voor kerst keihard met een kerstboom op het dak te rijden. Dit jaar is al de zevende ‘Christmas Tree Run’. Een paar jaar geleden werd een opgevoerde Ford Mustang gebruikt.

Corvette ZR1 315 km/h met kerstboom

Ditmaal is de ster van de show een Corvette ZR1 die met zijn 5,5-liter V8 voorzien van twee turbo’s goed is voor 1.064 pk en 1.290 Nm koppel. De topsnelheid van deze C8-generatie ligt op 346 km/h.

Let wel, dat is zonder boom. Met de den op het dak weet de kerstman met de Corvette-slee te pieken op 315 km/h. Je moet toch (kerst)ballen hebben om die snelheid aan te tikken. Met deze top is het volgens de tuner de snelste auto met kerstboom ooit.

Overigens gaat het hier nog om een standaard fabrieksauto. Hoogstwaarschijnlijk neemt Hennessey het rendier nog onder handen. Hoe snel wordt een getunede ZR1 met kerstboom? En kan hij een nieuw record pakken?