Kan Xi Jinping meeluisteren? Engelse koning Charles rijdt plots in ‘Chinese’ elektrische auto
We zijn benieuwd wat de Engelse geheime dienst van de nieuwe ‘privéauto’ van koning Charles vindt. Want de Lotus Eletre is in naam weliswaar Brits, maar wordt in China gebouwd en maakt gebruik van Chinese techniek.
De secret service zal er ongetwijfeld over hebben nagedacht en de nieuwe auto van Charles misschien wel binnenstebuiten hebben gekeerd voordat hij hem in ontvangst mocht nemen. Want bij MI6 willen ze vast niet dat Xi Jinping en zijn trawanten kunnen meeluisteren met wat Charles en zijn vrouw Camilla zeggen.
Elektrische Lotus Eletre in unieke kleur
Bovendien zal de Lotus Eletre van de koning ongetwijfeld een paar verborgen veiligheidsopties hebben, die voor gewone stervelingen niet te bestellen zijn.
Meteen in het oog springend is de donkerrode kleur (Royal Claret), die normaal gesproken niet in de optielijst staat.
Duurste uitvoering kost 166.000 euro
De Eletre is een elektrische SUV met in de basis een vermogen van 612 pk. Al lezen we her en der dat Charles voor de versie met 918 pk is gegaan. Daarmee gaat de Lotus in 2,95 seconden naar 100 km/h en haalt-ie een maximumsnelheid van 265 km/h.
In Nederland kost de Eletre tussen de 103.795 en 165.895 euro. Ondanks die hoge prijs heeft Lotus er best een aantal van weten te verkopen.
Tussen 2023 en nu zijn er 246 exemplaren op kenteken gezet. Daarmee is de Eletre de bestverkochte Lotus ooit in Nederland.
Koning Charles voorstander EV-rijden
Koning Charles is een groot voorstander van elektrisch rijden. Zo reed hij eerder in een Jaguar I-Pace en maakte hij vorig jaar bekend dat hij bij alle koninklijke paleizen laadpunten had laten plaatsen. Charles is desondanks een echte petrolhead. Zo heeft hij allerlei klassieke Aston Martins in zijn collectie.
