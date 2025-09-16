Kan een BMW van 150.000 euro zwemmen? Pool zoekt het uit
In de Poolse stad Włocławek heeft een bestuurder zijn auto in het water geparkeerd. Het gaat om een BMW 7-serie die in Nederland al snel zo’n 150.000 euro kost.
Het is niet de eerste keer dat een auto in de jachthaven aan de Płocka-Straße (ja, dit vertaalt zich echt in Polkastraat) belandt. In augustus ging er ook al een Opel Astra kopje-onder.
Waarom ligt de BMW in het water?
Nu lag er dus een BMW 7-serie in het water. De bestuurder had een trailer achter zijn auto en liet zijn jetski te water. Helaas was hij te ver doorgereden en kwam hij met zijn auto niet met de boothelling op.
Onder andere de brandweer moest helpen om de BMW weer op het droge te krijgen. Hopelijk heeft de bestuurder de motor op tijd uitgezet, anders is de motor compleet gesloopt door hydrolocking. De bestuurder bleef gelukkig ongedeerd.
