Kan de Polestar 5 met dan 1.000 Nm jou uit de Porsche houden?

Polestar trekt op de IAA in München het doek van de nieuwe Polestar 5. De volledig elektrische GT is een directe concurrent voor auto’s als de Porsche Taycan en Tesla Model S.

Polestar 5

De Polestar 5 is een bijzondere vierdeurs GT met een ontwerp dat erg in lijn is met de bestaande Polestar-modellen. Net als de 4 beschikt hij niet over een achterruit, maar gebruik je enkel een achterruitrijcamera om te zien wat er achtje je gebeurd.

Specificaties

Dit gebrek aan een achterruit is echter niet het opvallendste, dat is de aandrijflijn van de snelste variant. De Dual Motor Performance levert tot 844 pk, 1.015 Nm aan koppel en sprint van 0 naar 100 km/h in 3,1 seconden. Deze uitvoering van de Polestar 5 is goed voor een range van 565 kilometer. Met dit vermogen kan hij zich meten met een Porsche Taycan die als Turbo net iets meer vermogen levert.

Overigens komt hij er ook als minder snelle uitvoering die in 3,9 seconden van 0 naar 100 km/h sprint. Dat is de Dual Motor met 748 pk en 812 Nm aan koppel. Deze heeft een range van 670 kilometer. Beide uitvoeringen kunnen tot 350 kW snelladen en hebben een accupakket met een nettocapaciteit van 106 kWh (112 kWh bruto). Om zo snel te kunnen ont- en opladen maakt de Polestar 5 gebruik van een 800 volt-boordnet. Overigens kan de GT nog niet met 22 kW AC-laden. Bij veel (aanstaande) concurrentie is dit in ieder geval een optie. Ongetwijfeld volgen er later ook nog minder snelle versies die verder komen op een acculading.

Drie jaar geleden liet Polestar weten dat zij in 2025 een line-up willen van vijf modellen. Omdat de 1 niet in productie is, moeten we wachten tot de 6 die belofte waargemaakt.

Iedere Polestar 5 staat op een nieuw platform genaamd PPA. Deze kent een aluminium structuur en wordt enkel ingezet voor de performance-modellen van het merk. Door het gebruik van het lichte metaal moeten de nodige kilo’s bespaard worden. Overigens betekent dit niet dat de 5 licht is. Beide uitvoeringen wegen zo’n 2.500 kilogram. Het trekgewicht bedraagt 1.800 kg.

Om het geheel tot een stoppen te dwingen, heeft de Polestar 5 vierpots Brembo-remmerij. Deze vind je op beide geïntroduceerde uitvoeringen

Prijs Polestar 5

De Polestar 5 kost als Dual Motor in Nederland minimaal 121.900 euro. Voor de Performance ben je meer dan 23.000 euro meer kwijt.