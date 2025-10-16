Jouw nieuwe BMW rijdt binnen drie jaar op e-fuels
E-fuels lijken de ideale oplossing om het huidige wagenpark te vergroenen. Je kunt ze namelijk gewoon in de tank van een brandstofauto gooien, zonder dat daar aanpassingen voor nodig zijn. En dat is precies wat BMW binnen drie jaar gaat doen.
Bij synthetische brandstoffen wordt waterstof gecombineerd met CO₂ om er een bruikbare brandstof van te maken. De CO₂ die uit de uitlaat komt, wordt dus gecompenseerd door de hoeveelheid die tijdens de productie is opgenomen. Sterker nog, auto’s die weinig uitstoten zijn eerder CO2-negatief. Dat is dus positief!
E-fuels in nieuwe BMW’s
Momenteel is de prijs van e-fuels nog het grootste obstakel. Pas als de productie toeneemt en de vraag groeit, zal de literprijs dalen. Overigens vinden ze bij BMW dat Europa hier een rol in moet spelen.
Vanaf 2028 gaat BMW een belangrijke stap zetten: nieuwe benzinemodellen krijgen af fabriek geen gewone benzine meer, maar First Fill eFuel. Het blauwe goedje werkt precies als benzine, maar is veel beter voor het klimaat. Na het in ontvangst nemen van je gloednieuwe Bimmer kun je overigens gewoon blijven tanken met reguliere benzine.
Gloednieuwe, onbekende Kia Seltos duikt ineens op in Nederland
BMW doet bij diesels al iets soortgelijks. Sinds dit jaar worden nieuwe diesels af fabriek gevuld met een beetje HVO100, een duurzame brandstof die inmiddels op steeds meer Nederlandse tankstations verkrijgbaar is.
