Jouw kind is de coolste van de buurt met dit elektrische MG’tje

Andere kinderen hebben trapautootjes, maar die van jou niet hoor! Tenminste, als je tussen de 2.500 en 3.000 euro over hebt voor deze geweldige MG TC in schaal 1:2.

Een MG TC dus, maar dan door de helft. Door wie het roadstertje gebouwd is, weet veilinghuis Iconic Auctioneers niet, maar waarschijnlijk stamt-ie uit de jaren negentig.

MG TC in Old English White

Hij is uitgevoerd in Old English White en heeft een plaque aan boord, waarop staat: ‘Half Size MG TC Serial No. 007’.

Onder de gedetailleerde metalen koets schuilt een stevig chassis. De MG rolt op spaakwielen, heeft een motorkap die open kan en een dashboard met knoppen voor de verlichting en een voltmeter.

Project voor met de kinderen?

Het enige probleem is dat de TC al een tijd niet heeft gereden en dus wat werk nodig heeft. Wie dus op zoek is naar een projectje voor in de avonduren, kan met dit voertuigje zijn hart ophalen.

Wie weet, misschien is het wel een mooi project om samen met het kroost te ondernemen. Houd hun handjes alleen wel weg bij de 12-volt accu voorin, want anders is het huilen geblazen.

