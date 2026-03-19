Johan Cruijff in legendarisch Autovisie-nummer: “Ik kan niet tegen getreuzel op de weg”

(Afbeelding: Autovisie)

Bijna tien jaar na het overlijden van Johan Cruijff zijn zijn uitspraken, herinneringen en legendarische momenten nog springlevend. Ook zijn interview in Autovisie Magazine uit 1972 liet de media niet onaangeroerd.

Cruijff stond 54 jaar geleden op de cover van Autovisie met zijn Datsun 240Z. De voetballer was een echte autoliefhebber en had ook een Alfa Romeo Giulia GTC, een Porsche 911 en natuurlijk zijn bekende Citroën SM.

Johan Cruijf opnieuw op de cover

Johan Cruijff is deze week weer te zien op een cover. De makers van de VPRO Gids hebben een nieuwe cover gemaakt op basis van het Autovisie-nummer. Een prachtig eerbetoon aan zowel de legendarische voetballer als ons inmiddels 70-jarige magazine.

De VPRO Gids.(Afbeelding: VPRO)
Autovisie Magazine 1972.(Afbeelding: Autovisie)

Benieuwd naar het volledige interview met Johan Cruijff? Lees het hier.

