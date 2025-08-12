Deel dit: Share App Mail Tweet

Jeugd stapt massaal in de microcar, maar er kleeft risico aan…

De microcar is in opmars. Geen autorijbewijs nodig, compact van formaat en behapbare aanschafprijzen. Met name jongeren lijken deze voordelen van de 45 km/h-autootjes nu te hebben ontdekt.

Door de groeiende vraag naar deze mobiliteitsvorm heeft Autovisie kortgeleden voor het tweede maal De Grote Microcartest georganiseerd. Die uitgebreide test van deze ‘brommobielen’ zie je hierboven. De term brommobiel is overigens amper nog van toepassing, omdat steeds meer microcars elektrisch zijn.

Jongeren steeds meer geïnteresseerd in citycars

Verkoopplatform Gaspedaal.nl ziet een enorme stijging in het aantal zoekopdrachten naar deze citycars, vooral onder jongeren. De belangstelling voor microcars is maar liefst drie keer hoger dan twee jaar geleden, merkt de occasionsite op. Dit beeld wordt ondersteund door cijfers van het CBS. Die tonen aan dat inmiddels 23.666 van deze mini-autootjes door Nederland sjezen, 30 procent meer dan vijf jaar geleden.

Vooral naar Aixam, Ligier, Microcar en JDM wordt op de tweedehandssite veel gezocht. Het aantal zoekopdrachten naar deze microcarfabrikanten is met 340 procent gestegen. Estrima, het merk achter de o-zo populaire Birò, hoort niet bij de meestgezochte merken. “Opvallend”, zegt Marek Debicki van Gaspedaal.nl. “In sommige delen van ons land struikel je zowat over deze autootjes.”

Hoe oud en welk rijbewijs om microcar te besturen?

De minimale leeftijd en het type rijbewijs hangt af van het soort microcar. De Canta, waar ook nog veel naar gezocht wordt, is officieel een gehandicaptenvoertuig en geen brommobiel. Om die reden mag iedereen ouder dan 16 jaar, met óf zonder rijbewijs, dit voertuig besturen. Wel is een WA-verzekering nodig.

De rest is in twee categorieën onder te verdelen: L6e en L7e. De belangrijkste verschillen zijn dat voor L6e-autootjes een maximumsnelheid van 45 km/h geldt en je minimaal een scooterrijbewijs nodig hebt om er een te besturen, terwijl voor L7e-microcars een autorijbewijs nodig is. Dankzij hun topsnelheid van wel 90 km/h mogen deze citycars zowaar de snelweg op.

Er kleeft een risico aan

Maar let op, want verzekeringsexpert Michel Ypma waarschuwt voor een bij velen onbekend risico. “Als je je Canta of microcar uitleent aan iemand jonger dan 25 jaar, wordt schade schade veroorzaakt door jonge bestuurders niet standaard gedekt”, vertelt Ypma. “Het eigen risico kan zelfs oplopen tot 2.500 euro. Soms wordt dekking zelfs helemaal uitgesloten en betaal je de schade volledig zelf.”

Dat kan duur uitpakken. Niet alleen vanwege de mogelijke schade van de andere partij, maar ook door de schade aan je eigen microcar. Hoewel sommige stadskarretjes veel betaalbaarder zijn dan de goedkoopste nieuwe auto’s van Nederland, zijn bepaalde microcars wel erg prijzig. Soms lopen de prijzen op tot ver boven de 20.000 euro.