Deel dit: Share App Mail Tweet

Jeremy Clarkson wil deze Formule 1-races allemaal schrappen

Hoewel Jeremy Clarkson verfent Formule 1-kijker is, geniet hij niet van elke F1-race. Maar daar heeft hij een simpele oplossing voor.

Het is geen geheim dat Jeremy Clarkson fan is van de Formule 1. In zijn TopGear-jaren interviewde hij grootheden uit de sport zoals Sebastian Vettel en Lewis Hamilton om ze vervolgens in een reasonably priced car tegen elkaar te laten racen. Daarnaast bezoekt hij geregeld F1-races en uit hij zijn mening over de sport op socialmedia.

Jeremy Clarkson wil Formule 1-races schrappen

Dat laatste is nu weer het geval. “Ik heb een idee om de Formule 1 blijvend spannender te maken”, schrijft hij op X. “Mijd circuits waar inhalen moeilijk is.” Bijna 50.000 mensen liketen zijn bericht.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

I’ve had an idea to make F1 racing more consistently exciting. Don’t use tracks where overtaking is difficult. — Jeremy Clarkson (@JeremyClarkson) April 7, 2025

Dat idee is natuurlijk niet nieuw. De huidige Formule 1-wagens zijn ontzettend breed en lang. Bovendien zijn ze door hun geavanceerde aerodynamica zeer afhankelijk van schone lucht voor de auto.

Zodra een F1-coureur te dicht op zijn voorligger rijdt, ondervindt hij een flink nadeel van de wervelende luchtkolken die de andere auto veroorzaakt. Dit heeft grotere bandenslijtage en verminderde downforce tot gevolg.

Geen plek meer voor de Grand Prix van Monaco?

Op welke F1-circuits Jeremy Clarkson doelt, is niet helemaal duidelijk. Natuurlijk kunnen we zelf wel een lijstje maken. Op de banen van Jeddah, Miami en zelfs Barcelona zijn inhaalacties schaars. Ook op het GP-circuit van Suzuka met zijn afstraffende grindbakken zagen we afgelopen week niet veel actie. Volg je Clarksons logica, dan zouden deze allemaal geschrapt worden.

Toch steekt is één specifieke Grand Prix de grootste boosdoener: Monaco. Al jaren is kritiek op deze race. Op het smalle stratencircuit is inhalen schier onmogelijk. Maar wanneer geopperd wordt de race van de kalender te schrappen, zijn er andere racefans die stellen dat de Formule 1 een historische baan als Monaco absoluut niet kan missen.

Iemand antwoordt dan ook op Clarkson: “Jeremy, auto’s raceten voorheen wel op een spannende manier in Monaco. De baan is niet veranderd, maar de auto’s wel. Misschien zijn de auto’s het probleem.” De voormalig TopGear-presentator snapt dat de auto’s groter zijn geworden, maar zegt dat we dat gewoon moeten slikken en enkel geschikte circuits moeten gebruiken. “Uiteindelijk komt de omzet van fans. Altijd.”

Terugkeer van de V10 in de F1

Dat het allemaal wel wat spannender mag, snapt ook FIA-baas Mohammed Ben Sulayem. Hij stelde recent een terugkeer naar de legendarische V10-motor te overwegen. Dat klinkt Max Verstappen, net als veel andere fans, als muziek in de oren.